Вчора, 20 квітня, в Інгульському районі Миколаєва п’яний водій вчинив ДТП – врізався в огорожу.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Миколаївської області.

Зазначається, що 20 квітня близько 22:00 під час патрулювання Інгульського району міста поліцейські затримали нетверезого водія, який скоїв ДТП. Зокрема на вулиці Космонавтів водій «Chevrolet» не впорався з керуванням та в’їхав в огорожу.

«Поспілкувавшись з горе-водієм, патрульні виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння та запропонували пройти огляд на стан сп’яніння у встановленому законом порядку, на що чоловік погодився. Результат тесту становив 2,24 проміле, що в 11 разів перевищує допустиму норму», – йдеться у повідомленні.

Патрульні склали протоколи за частиною 1 статті 130 («Керування транспортним засобом у стані сп’яніння») та за статтею 124 («Порушення правил дорожнього руху, що призвело до ДТП») Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо, у березні також у Миколаєві п'яний водій скоїв ДТП.