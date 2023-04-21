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В Україні з початку війни зросла кількість продажів препаратів, що впливають на психічне здоров'я, зокрема заспокійливих та снодійних.
Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» повідомив міністр охорони здоровя України Віктор Ляшко.
—Ми бачимо зростання кількості продажів препаратів, які стосуються проблем з психічним здоров'ям. Люди часто купляють заспокійливі, снодійні. І це зростає з початку війни. Ми бачимо місяць до місяця зростання продажів цих препаратів, і тут ми також звертаємось до всіх людей з тим, щоб не спішити купувати ці препарати, — зазначив він.
Ляшко зокрема закликав перед прийняттям препаратів консультуватися з сімейним лікарем і у першу чергу — з психологом.
— Є ряд методик, які дозволять покращити своє психічне здоров'я без застосування медикаментозного лікування, — додав міністр.
Раніше повідомлялося, що в Україні з 1 квітня рецептурні препарати можна купити не лише за паперовим, але й за електронним рецептом.
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В Україні з початку війни зросла кількість продажів препаратів, що впливають на психічне здоров'я, зокрема заспокійливих та снодійних.
Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» повідомив міністр охорони здоровя України Віктор Ляшко.
—Ми бачимо зростання кількості продажів препаратів, які стосуються проблем з психічним здоров'ям. Люди часто купляють заспокійливі, снодійні. І це зростає з початку війни. Ми бачимо місяць до місяця зростання продажів цих препаратів, і тут ми також звертаємось до всіх людей з тим, щоб не спішити купувати ці препарати, — зазначив він.
Ляшко зокрема закликав перед прийняттям препаратів консультуватися з сімейним лікарем і у першу чергу — з психологом.
— Є ряд методик, які дозволять покращити своє психічне здоров'я без застосування медикаментозного лікування, — додав міністр.
Раніше повідомлялося, що в Україні з 1 квітня рецептурні препарати можна купити не лише за паперовим, але й за електронним рецептом.