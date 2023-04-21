У німецькому місті Кельні почав роботу відокремлений підрозділ державного підприємства Документ, який допомагатиме українським біженцям у вирішенні питань із паспортами.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

— Вісім програмно-технічних мобільних комплексів – спеціально облаштованих мікроавтобусів білого кольору із символікою Паспортний сервіс – почали свою роботу у ще одному місті Німеччини – Кельні, – йдеться в повідомленні.

Обслуговування відвідувачів здійснюється тільки за попереднім записом в електронну чергу на сайті Паспортного сервісу.

Громадянам України у Кельні надаються такі послуги: оформлення ID-картки або закордонного паспорта (зокрема замість втраченого чи викраденого); обмін ID-картки або закордонного паспорта (у зв'язку із закінченням терміну дії, зміною інформації, непридатністю до використання); обмін паспорта зразка 1994 року на ID-картку (за бажанням або у разі непридатності); одночасне оформлення закордонного паспорта та ID-картки; обмін посвідчення водія; страхування.

Але в МВС звертають увагу, що станом на сьогодні, 21 квітня, ДП Документ не має повноважень на оформлення документів громадянам, які виїхали за кордон на постійне проживання і мають відповідну позначку у паспорті: їхніми питаннями займаються виключно у закордонних дипломатичних установах.

Відзначається, що мобільні комплекси розміщені за адресою Breslauer Platz, Köln, 50668. Центр працює з понеділка по суботу з 9.00 до 18.00.

країнський «Паспортний сервіс» став доступним у ще двох країнах Євросоюзу. Українці можуть оформити паспортні документи не лише в Польщі та Туреччині, а й у Словаччині та Чехії, а відсьогодні й у Німеччині. Нагадаємо, раніше у











