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Через можливі обстріли поліція Миколаївщини закликає громадян утриматися від відвідування кладовищ у поминальні дні.

Про це йдеться у зверненні, опублікованому ГУНП в Миколаївській області.

«Щороку традиційно після Великодня на території нашої країни проходять поминальні дні. Громадяни вшановують пам’ять померлих родичів та близьких, відвідуючи їхні могили. Але в умовах війни такі традиційні заходи можуть бути небезпечними, особливо на деокупованих територіях», — йдеться у повідомленні.

На території Миколаєва та області охорону публічного порядку і безпеки у посиленому режимі здійснюють понад 130 поліцейських та 29 представників добровольчих формувань територіальних громад.

Поліцейські закликають мешканців регіону утриматися від відвідування місць захоронення рідних.

«Не нехтуйте сигналами «повітряної тривоги», дотримуйтесь правил особистої та мінної безпеки. Не створюйте скупчення людей в ці дні на території кладовищ, не наражайте на небезпеку один одного. За можливості, перенесіть візит до моменту, коли ситуація в країні стане більш безпечною», — додали у поліції.

Нагадаємо, миколаївські рятувальники просять мешканців деокупованих громад не йти на кладовища.