КП ММР «Миколаївелектротранс»

У Миколаєві почали набір на курси водіїв трамвая. Навчання відбуватиметься на базі комунального підприємства «Миколаївелектротранс».

Про це повідомила пресслужба комунального підприємства «Миколаївелектротранс».

Зазначається, що під час навчання майбутніх фахівців забезпечують:

стипендією (6700 гривень на місяць);

безоплатним навчанням та відкриттям водійської категорії на трамвай;

практичним навчанням на базі майстерні;

можливістю подальшого офіційного працевлаштування на комунальному підприємстві «Миколаївелектротранс».

Повідомляється, що запис на курси триватиме до 22 травня. З додатковими питаннями можна телефонувати за номером (050) 327-48-91 або звернутися до комунального підприємства за адресою: вулиця Андреєва-Палагнюка, 17.

Нагадаємо, «Миколаївелектротранс» випустив на маршрут після капремонту оновлений трамвай.