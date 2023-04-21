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У Миколаєві почали набір на курси водіїв трамвая. Навчання відбуватиметься на базі комунального підприємства «Миколаївелектротранс».
Про це повідомила пресслужба комунального підприємства «Миколаївелектротранс».
Зазначається, що під час навчання майбутніх фахівців забезпечують:
Повідомляється, що запис на курси триватиме до 22 травня. З додатковими питаннями можна телефонувати за номером (050) 327-48-91 або звернутися до комунального підприємства за адресою: вулиця Андреєва-Палагнюка, 17.
Нагадаємо, «Миколаївелектротранс» випустив на маршрут після капремонту оновлений трамвай.
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Наукові інновації чи корупційний бізнес? Як Закон №7588 ліквідує тіньові схемиАртем Чорноморов
У Миколаєві почали набір на курси водіїв трамвая. Навчання відбуватиметься на базі комунального підприємства «Миколаївелектротранс».
Про це повідомила пресслужба комунального підприємства «Миколаївелектротранс».
Зазначається, що під час навчання майбутніх фахівців забезпечують:
Повідомляється, що запис на курси триватиме до 22 травня. З додатковими питаннями можна телефонувати за номером (050) 327-48-91 або звернутися до комунального підприємства за адресою: вулиця Андреєва-Палагнюка, 17.
Нагадаємо, «Миколаївелектротранс» випустив на маршрут після капремонту оновлений трамвай.