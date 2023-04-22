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Поравоохоронці викрили жительку херсонської області причетну до колабораційної діяльності та проведення псевдореферендому.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
Як відомо, з 23 по 27 вересня 2022 року жінка разом з озброєними військовослужбовцями РФ обходила домівки мешканців сіл Кізомис і Гончарне Білозерської селищної територіальної громади та збирала «голоси», вимагаючи від них поставити потрібну відмітку в «бюлетенях».
— Підозрювана добровільно пішла на співпрацю з російськими загарбниками. Вона брала участь у проведенні організованого окупаційною «владою» так званого «референдуму» щодо виходу зі складу України та приєднання до РФ частини тимчасово окупованої території Херсонської області, – йдеться в повідомленні.
Після завершення псевдоволевиявлення вона передала бюлетені військовим РФ для подальшої фальсифікації результатів так званого «голосування», за що отримала «винагороду» у рублях. Жінку затримали після деокупації частини регіону.
Їй повідомлено про підозру у колабораційній діяльності, за клопотанням прокурора підозрюваній обрано запобіжний захід - тримання під вартою.
Нагадаємо, раніше силовики затримали чотирьох колаборантів, що займалися організацією російського псевдореферендуму з «приєднання» Херсонської області до Російської Федерації.
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Наукові інновації чи корупційний бізнес? Як Закон №7588 ліквідує тіньові схемиАртем Чорноморов
Поравоохоронці викрили жительку херсонської області причетну до колабораційної діяльності та проведення псевдореферендому.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
Як відомо, з 23 по 27 вересня 2022 року жінка разом з озброєними військовослужбовцями РФ обходила домівки мешканців сіл Кізомис і Гончарне Білозерської селищної територіальної громади та збирала «голоси», вимагаючи від них поставити потрібну відмітку в «бюлетенях».
— Підозрювана добровільно пішла на співпрацю з російськими загарбниками. Вона брала участь у проведенні організованого окупаційною «владою» так званого «референдуму» щодо виходу зі складу України та приєднання до РФ частини тимчасово окупованої території Херсонської області, – йдеться в повідомленні.
Після завершення псевдоволевиявлення вона передала бюлетені військовим РФ для подальшої фальсифікації результатів так званого «голосування», за що отримала «винагороду» у рублях. Жінку затримали після деокупації частини регіону.
Їй повідомлено про підозру у колабораційній діяльності, за клопотанням прокурора підозрюваній обрано запобіжний захід - тримання під вартою.
Нагадаємо, раніше силовики затримали чотирьох колаборантів, що займалися організацією російського псевдореферендуму з «приєднання» Херсонської області до Російської Федерації.