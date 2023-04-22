Поравоохоронці викрили жительку херсонської області причетну до колабораційної діяльності та проведення псевдореферендому.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Як відомо, з 23 по 27 вересня 2022 року жінка разом з озброєними військовослужбовцями РФ обходила домівки мешканців сіл Кізомис і Гончарне Білозерської селищної територіальної громади та збирала «голоси»‎, вимагаючи від них поставити потрібну відмітку в «бюлетенях»‎.

— Підозрювана добровільно пішла на співпрацю з російськими загарбниками. Вона брала участь у проведенні організованого окупаційною «владою»‎ так званого «референдуму»‎ щодо виходу зі складу України та приєднання до РФ частини тимчасово окупованої території Херсонської області, – йдеться в повідомленні.

Після завершення псевдоволевиявлення вона передала бюлетені військовим РФ для подальшої фальсифікації результатів так званого «голосування»‎, за що отримала «винагороду»‎ у рублях. Жінку затримали після деокупації частини регіону.

Їй повідомлено про підозру у колабораційній діяльності, за клопотанням прокурора підозрюваній обрано запобіжний захід - тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше силовики затримали чотирьох колаборантів, що займалися організацією російського псевдореферендуму з «приєднання» Херсонської області до Російської Федерації.