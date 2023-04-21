Ухвалення законопроекту №7632, який зокрема передбачає звільнення від податків для аграріїв із зони бойових дій та тих, які працюють на засмічених мінами, деокупованих землях, пришвидшить процес розмінування та консервації.

Таку думку висловив голова парламентського Комітету з питань аграрної та земельної політики Олександр Гайду, повідомляє пресслужба Верховної ради України.

За словами народного депутата, аграріїв, чиї землі знаходяться в окупації або в зоні бойових дій, звільнятимуть від податків автоматично. А ті аграрії,які не можуть обробляти землі через потенційне забруднення вибухонебезпечними предметами, мають подавати заяви до місцевих органів самоврядування.

Після обстеження земель та передачі інформації до Держгеокадастру їх також звільняють від оподаткування. Ще один механізм, за яким аграріїв звільнять від сплати на землю, - це консервація потенційно небезпечних ділянок.

— Близько 5 мільйонів гектарів сільгоспземель в Україні. потенційно небезпечні. Вони заміновані, забруднені вибухонебезпечними речовинами або ж на них ведуться бойові дії. Використовувати їх за призначенням у найближчий час буде неможливо. А тому потрібно підтримати аграріїв, які на них працювали. І звільнення від податків - один з таких кроків, – зазначив Олександр Гайду, додавши, що найбільш критично це питання стоїть для аграріїв з Миколаївщини, Херсонщини, Запорізької області.

За словами народного депутата, звільнення від податків - не єдиний інструмент для вирішення проблем аграріїв із постраждалих регіонів.

Проблема із розмінуванням сільгоспземель - на постійному контролі з боку парламентського аграрного комітету, Мінагро, ДСНС, Міноборони та представників Держгеокадастру.

— Ми працюємо далі над спрощенням порядку розмінування земель та фіксації забруднених територій. Крім того, намагаємось залучати міжнародних партнерів до співпраці, адже нам потрібна техніка та спеціалісти. Очікуємо на підтримку World Food Programme (WFP) і Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО). Наші аграрії повинні якнайшвидше почати обробку земель, адже від цього залежить продовольча безпека не тільки України, а й усього світу, – сказав Олександр Гайду.

Нагадаємо, на Миколаївщині фермери власноруч розміновують поля, аби посіятися. Близько 270 тисяч гектарів полів на Миколаївщині цього року не будуть засіяні через бойові дії, які проходили в області. Проте інші придатні до посівної терени Миколаївщини вже обробляються. У багатьох випадках фермери по можливості самі розміновують свої поля, адже саперів не вистачає, а площі великі.