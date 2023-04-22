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За минулу добу, 21 квітня, українські військові знищили 680 окупантів та п'ять артилерійських систем.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні військові втрати ворога станом на ранок 22 квітня орієнтовно склали:
Нагадаємо, 20 квітня, на кордоні в Одеській області військовослужбовці виявили чоловіка, який перевдягнувся в жінку, аби незаконно покинути Україну.
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Наукові інновації чи корупційний бізнес? Як Закон №7588 ліквідує тіньові схемиАртем Чорноморов
За минулу добу, 21 квітня, українські військові знищили 680 окупантів та п'ять артилерійських систем.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні військові втрати ворога станом на ранок 22 квітня орієнтовно склали:
Нагадаємо, 20 квітня, на кордоні в Одеській області військовослужбовці виявили чоловіка, який перевдягнувся в жінку, аби незаконно покинути Україну.