Поліція Миколаєві розшукує 12-річну Дар‘ю Бронзову. Вчора, 21 квітня о 18:00 вона пішла з дому і не повернулася.

Про це повідомляє пресслужба поліції Миколаївщини.

Як відомо, дівчинка була одягнена у чорну кофту з капюшоном, чорну желетку, лосіни темного кольору з сріблястими смугами по боках.

З прикмет: зріст 155 см, середньої статури, волосся темно-каштанове до плечей, очі карі.

— Правоохоронці звертаються із проханням до громадян, які можуть допомогти встановити місцезнаходження розшукуваної або надати іншу корисну інформацію, повідомити до відділення поліції № 1 Миколаївського районного управління поліції за телефонами: (0512) 53-19-05, 44-80-06, (063) 898 78 97 або 102, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, поравоохоронці викрили жительку херсонської області причетну до колабораційної діяльності та проведення псевдореферендому. Вона обходила домівки мешканців сіл Кізомис і Гончарне Білозерської селищної територіальної громади та збирала «голоси»‎, вимагаючи від них поставити потрібну відмітку в «бюлетенях»‎.