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Поліція Миколаєві розшукує 12-річну Дар‘ю Бронзову. Вчора, 21 квітня о 18:00 вона пішла з дому і не повернулася.
Про це повідомляє пресслужба поліції Миколаївщини.
Як відомо, дівчинка була одягнена у чорну кофту з капюшоном, чорну желетку, лосіни темного кольору з сріблястими смугами по боках.
З прикмет: зріст 155 см, середньої статури, волосся темно-каштанове до плечей, очі карі.
— Правоохоронці звертаються із проханням до громадян, які можуть допомогти встановити місцезнаходження розшукуваної або надати іншу корисну інформацію, повідомити до відділення поліції № 1 Миколаївського районного управління поліції за телефонами: (0512) 53-19-05, 44-80-06, (063) 898 78 97 або 102, – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, поравоохоронці викрили жительку херсонської області причетну до колабораційної діяльності та проведення псевдореферендому. Вона обходила домівки мешканців сіл Кізомис і Гончарне Білозерської селищної територіальної громади та збирала «голоси», вимагаючи від них поставити потрібну відмітку в «бюлетенях».
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Поліція Миколаєві розшукує 12-річну Дар‘ю Бронзову. Вчора, 21 квітня о 18:00 вона пішла з дому і не повернулася.
Про це повідомляє пресслужба поліції Миколаївщини.
Як відомо, дівчинка була одягнена у чорну кофту з капюшоном, чорну желетку, лосіни темного кольору з сріблястими смугами по боках.
З прикмет: зріст 155 см, середньої статури, волосся темно-каштанове до плечей, очі карі.
— Правоохоронці звертаються із проханням до громадян, які можуть допомогти встановити місцезнаходження розшукуваної або надати іншу корисну інформацію, повідомити до відділення поліції № 1 Миколаївського районного управління поліції за телефонами: (0512) 53-19-05, 44-80-06, (063) 898 78 97 або 102, – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, поравоохоронці викрили жительку херсонської області причетну до колабораційної діяльності та проведення псевдореферендому. Вона обходила домівки мешканців сіл Кізомис і Гончарне Білозерської селищної територіальної громади та збирала «голоси», вимагаючи від них поставити потрібну відмітку в «бюлетенях».