Колишній миколаївець Роман Тележняк займає активну позицію в партії Raudt. Він сподівається, що партія змінить свою точку зору в питаннях надання зброї Україні на з'їзді вже цими вихідними днями.

РІК ТОМУ: Незавдовго до російського вторгненням в Україну 24 лютого минулого року Роман Тележняк перебував на своїй батьківщині і допомагав хворій матері.





Сьогодні починається національний з'їзд партії Raudt у місті Ставангер. Головною темою стане, ймовірно, питання про те, чи має партія підтримати відправку зброї Україні, чи залишитись єдиною партією в Стортингу, яка цього не бажає.

Примітка перекладача – «Червоні» (норв. Rødt; нюн. Raudt) – ліворадикальна політична партія в Норвегії. Заснована в 2007 році в результаті об'єднання Робітничої комуністичної партії і Червоного виборчого альянсу. Партія бере участь у роботі «Європейських антикапіталістичних лівих». Представництво у Стортингу/Парламенті станом на 2021 рік: 4.70%, це складає 8 з 169 місць. Роман Тележняк, член партії Raudt, родом з міста [примітка перекладача – Миколаєва], яке знаходиться біля зруйнованого війною Херсона, слідкує за бойовими діями кожен день. Він не є делегатом на з'їзді своєї партії, але наполегливо закликає своїх партійних товаришів рішуче підтримати відправку збройної допомоги на батьківщину – до України. — По великій частині України шквалами сипляться ракети, але після отримання зенітних систем ППО ситуація значно покращилася. Ми перейшли з кризового стану до здатності збивати досить багато ракет, які намагаються знищити, наприклад, електромережі. Я дуже вдячний за цю збройну підтримку. Це було просто чудово, коли вона надійшла, – каже Тележняк. 38-річний чоловік народився і виріс, коли Україна була частиною Радянського Союзу, і приїхав до Норвегії в 1999 році. — Що ви думаєте про те, що ваша власна партія виступає проти відправки Норвегією збройної допомоги? — Я сподіваюся, що вони змінять свою думку, але я поважаю тих, у кого інша точка зору. Ми живемо в демократичному сіспільстві в Норвегії, і це те, за що ми боремося в Україні також. Тому маємо право дискутувати та відкрито ділитися поглядами, а також поважати інші думки. Але я все ж сподіваюся, що моя партія змінить свою думку.

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