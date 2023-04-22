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Колишній миколаївець Роман Тележняк займає активну позицію в партії Raudt. Він сподівається, що партія змінить свою точку зору в питаннях надання зброї Україні на з'їзді вже цими вихідними днями.
Примітка перекладача – «Червоні» (норв. Rødt; нюн. Raudt) – ліворадикальна політична партія в Норвегії. Заснована в 2007 році в результаті об'єднання Робітничої комуністичної партії і Червоного виборчого альянсу. Партія бере участь у роботі «Європейських антикапіталістичних лівих». Представництво у Стортингу/Парламенті станом на 2021 рік: 4.70%, це складає 8 з 169 місць.
Роман Тележняк, член партії Raudt, родом з міста [примітка перекладача – Миколаєва], яке знаходиться біля зруйнованого війною Херсона, слідкує за бойовими діями кожен день. Він не є делегатом на з'їзді своєї партії, але наполегливо закликає своїх партійних товаришів рішуче підтримати відправку збройної допомоги на батьківщину – до України.
— По великій частині України шквалами сипляться ракети, але після отримання зенітних систем ППО ситуація значно покращилася. Ми перейшли з кризового стану до здатності збивати досить багато ракет, які намагаються знищити, наприклад, електромережі. Я дуже вдячний за цю збройну підтримку. Це було просто чудово, коли вона надійшла, – каже Тележняк.
38-річний чоловік народився і виріс, коли Україна була частиною Радянського Союзу, і приїхав до Норвегії в 1999 році.
— Що ви думаєте про те, що ваша власна партія виступає проти відправки Норвегією збройної допомоги?
— Я сподіваюся, що вони змінять свою думку, але я поважаю тих, у кого інша точка зору. Ми живемо в демократичному сіспільстві в Норвегії, і це те, за що ми боремося в Україні також. Тому маємо право дискутувати та відкрито ділитися поглядами, а також поважати інші думки. Але я все ж сподіваюся, що моя партія змінить свою думку.
Тележняк був у своєму рідному місті Миколаєві всього лише за кілька днів до російського вторгненя в Україну 24 лютого минулого року, щоб відвідати матір. Вона померла від раку наступного дня після його приїзду.
Тоді ж він і його дівчина отримали смс від Міністерства закордонних справ про те, що всі норвезькі громадяни повинні негайно залишити територію України. Тому похорон матері відбувся поспіхом.
— На кордоні було 150 000 військових, і я був на 99% впевнений, що вони вторгнуться, але ми мали час провести похорони, перш ніж повернутися до Норвегії.
З того часу, як він безпечно повернувся до Норвегії, війна в його рідній країні займає більшу частину його часу, і тепер він по-новому дивиться на свою Батьківщину.
— Ми відчуваємо, що хочемо незалежності, що хочемо демократії. У нас є почуття єдності, і це також відчувається тут, в Норвегії.
Пропаганда
Тележняк пильно стежить за норвезькими дебатами, як в своїй партії Raudt, так і в загальному дискурсі. Він вважає, що це переважно хороші дебати, але єдине, що йому не подобається - це коли люди поширюють російську пропаганду.
«Я дуже вдячний за цю збройну допомогу»
— Наприклад, ті, хто кажуть, що російськомовне населення піддається утискам на східній частині України, помиляються. Я знаю з власного досвіду, що це брехня. Я був там рік тому, говорив тільки російською, і це взагалі не становило проблеми, – говорить Роман Тележняк.
Він, проте, підкреслює, що російська пропаганда не має міцних коренів серед противників збройної підтримки у Raudt, і він поважає їхню точку зору.
«Збираюсь вивчати українську мову»
Тележняк родом з тієї частини України, де розмовляють російською, і він каже, що сам не дуже володіє українською мовою.
Він зараз наполегливо працює, аби змінити це. Він встановив на свій мобільний телефон додаток для вивчення мови Duolingo і щодня старається збагатити свій словниковий запас та покращити свої знання. Багато жителів міста, звідки він походить, роблять те ж саме: вони переходять з російської на українську мову, навіть якщо вони можливо вчили українську лише на шкільному рівні. «Раніше все місто розмовляло російською, але повільно, проте впевнено, війна змінює це» - розповів він.
— Мені стає трохи ніяково, коли я надсилаю повідомлення друзям російською мовою і отримую відповідь українською. Однак я думаю, що вони розуміють, що я ще не дуже володію українською, але працюю над цим, – каже він.
Тележняк розповідає, що не всі в його рідному місті виступають проти російського вторгнення.
— Там є багато людей, які сумують за Радянським Союзом, є почуття ностальгі за тим єднанням, яке вони тоді відчували. Не всі вони проти Росії, але я думаю, що зараз більшість з них проти. Після вторгнення відбулося багато змін, між людьми з'явилося дуже яскраво виражене почуття згуртованості. Ми хочемо миру, але ми хочемо також свободи та демократії. Тому ми повертаємося до Європи та Заходу, і відвертаємося подалі від Росії, – додає він.
Партія Raudt та збройна підтримка
Переклала з норвезької Тетяна Бочкарьова
Джерело: норвезька газета «Klassekampen»
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Колишній миколаївець Роман Тележняк займає активну позицію в партії Raudt. Він сподівається, що партія змінить свою точку зору в питаннях надання зброї Україні на з'їзді вже цими вихідними днями.
Примітка перекладача – «Червоні» (норв. Rødt; нюн. Raudt) – ліворадикальна політична партія в Норвегії. Заснована в 2007 році в результаті об'єднання Робітничої комуністичної партії і Червоного виборчого альянсу. Партія бере участь у роботі «Європейських антикапіталістичних лівих». Представництво у Стортингу/Парламенті станом на 2021 рік: 4.70%, це складає 8 з 169 місць.
Роман Тележняк, член партії Raudt, родом з міста [примітка перекладача – Миколаєва], яке знаходиться біля зруйнованого війною Херсона, слідкує за бойовими діями кожен день. Він не є делегатом на з'їзді своєї партії, але наполегливо закликає своїх партійних товаришів рішуче підтримати відправку збройної допомоги на батьківщину – до України.
— По великій частині України шквалами сипляться ракети, але після отримання зенітних систем ППО ситуація значно покращилася. Ми перейшли з кризового стану до здатності збивати досить багато ракет, які намагаються знищити, наприклад, електромережі. Я дуже вдячний за цю збройну підтримку. Це було просто чудово, коли вона надійшла, – каже Тележняк.
38-річний чоловік народився і виріс, коли Україна була частиною Радянського Союзу, і приїхав до Норвегії в 1999 році.
— Що ви думаєте про те, що ваша власна партія виступає проти відправки Норвегією збройної допомоги?
— Я сподіваюся, що вони змінять свою думку, але я поважаю тих, у кого інша точка зору. Ми живемо в демократичному сіспільстві в Норвегії, і це те, за що ми боремося в Україні також. Тому маємо право дискутувати та відкрито ділитися поглядами, а також поважати інші думки. Але я все ж сподіваюся, що моя партія змінить свою думку.
Тележняк був у своєму рідному місті Миколаєві всього лише за кілька днів до російського вторгненя в Україну 24 лютого минулого року, щоб відвідати матір. Вона померла від раку наступного дня після його приїзду.
Тоді ж він і його дівчина отримали смс від Міністерства закордонних справ про те, що всі норвезькі громадяни повинні негайно залишити територію України. Тому похорон матері відбувся поспіхом.
— На кордоні було 150 000 військових, і я був на 99% впевнений, що вони вторгнуться, але ми мали час провести похорони, перш ніж повернутися до Норвегії.
З того часу, як він безпечно повернувся до Норвегії, війна в його рідній країні займає більшу частину його часу, і тепер він по-новому дивиться на свою Батьківщину.
— Ми відчуваємо, що хочемо незалежності, що хочемо демократії. У нас є почуття єдності, і це також відчувається тут, в Норвегії.
Пропаганда
Тележняк пильно стежить за норвезькими дебатами, як в своїй партії Raudt, так і в загальному дискурсі. Він вважає, що це переважно хороші дебати, але єдине, що йому не подобається - це коли люди поширюють російську пропаганду.
«Я дуже вдячний за цю збройну допомогу»
— Наприклад, ті, хто кажуть, що російськомовне населення піддається утискам на східній частині України, помиляються. Я знаю з власного досвіду, що це брехня. Я був там рік тому, говорив тільки російською, і це взагалі не становило проблеми, – говорить Роман Тележняк.
Він, проте, підкреслює, що російська пропаганда не має міцних коренів серед противників збройної підтримки у Raudt, і він поважає їхню точку зору.
«Збираюсь вивчати українську мову»
Тележняк родом з тієї частини України, де розмовляють російською, і він каже, що сам не дуже володіє українською мовою.
Він зараз наполегливо працює, аби змінити це. Він встановив на свій мобільний телефон додаток для вивчення мови Duolingo і щодня старається збагатити свій словниковий запас та покращити свої знання. Багато жителів міста, звідки він походить, роблять те ж саме: вони переходять з російської на українську мову, навіть якщо вони можливо вчили українську лише на шкільному рівні. «Раніше все місто розмовляло російською, але повільно, проте впевнено, війна змінює це» - розповів він.
— Мені стає трохи ніяково, коли я надсилаю повідомлення друзям російською мовою і отримую відповідь українською. Однак я думаю, що вони розуміють, що я ще не дуже володію українською, але працюю над цим, – каже він.
Тележняк розповідає, що не всі в його рідному місті виступають проти російського вторгнення.
— Там є багато людей, які сумують за Радянським Союзом, є почуття ностальгі за тим єднанням, яке вони тоді відчували. Не всі вони проти Росії, але я думаю, що зараз більшість з них проти. Після вторгнення відбулося багато змін, між людьми з'явилося дуже яскраво виражене почуття згуртованості. Ми хочемо миру, але ми хочемо також свободи та демократії. Тому ми повертаємося до Європи та Заходу, і відвертаємося подалі від Росії, – додає він.
Партія Raudt та збройна підтримка
Переклала з норвезької Тетяна Бочкарьова
Джерело: норвезька газета «Klassekampen»