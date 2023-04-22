У Вознесенській громаді створять сучасний електронний контакт-центр для покращення роботи зі зверненнями громадян.

Про це повідомляє міська влада Вознесенська.

Як відомо, планується, що жителі зможуть звернутись до контакт-центру через особистий кабінет чи «гарячу» лінію, проконтролювати розгляд та оцінити якість виконання звернення.

— «Контакт-Центр» - це програмний комплекс, спрямований на підвищення ефективності прийому, обробки та виконання звернень громадян, скорочення часу на підготовку звітної та аналітичної інформації щодо роботи зі зверненнями, налагодження зворотного зв'язку та якості взаємодії мешканців та влади, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що сьогодні спеціалісти відділів та управлінь Вознесенської міської ради проходять тренінг з питання використання системи контакт-центру, детально знайомляться з етапами обробки звернення, створення робочих кабінетів відповідальних та кабінету мешканця.

В подальшому контакт-центр дозволить працівникам міської влади в єдиній системі контролювати всі звернення мешканців, отримувати зворотній зв’язок про ефективність робіт та здійснювати аналіз даних.

Нагадаємо, З 1 квітня в Україні запрацювало нове покоління системи електронних платежів Національного банку України (СЕП), яке функціонує на базі міжнародного стандарту ISO 20022.