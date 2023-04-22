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Іспанія у найближчі дні передасть Україні шість танків Leopard 2А4 з обіцяних десяти.
Про це повідомляє Tagesschau.
відомо, що це старіші танки. Загалом Іспанія має 347 одиниць Leopard-ів. Із них 108 належать до більш старого варіанту 2А4, а 239 - до нового типу 2А6, який в Іспанії називають 2Е. Однак поки що держава не хоче передавати Україні жоден із цих нових і потужніших танків, оскільки вони були б необхідні для власної національної оборони.
Міністр закордонних справ Хосе Мануель Альбарес зазначив, що решу танків передадуть згодом.
— Після цього буде другий пакет із ще чотирма танками... Ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки їй потрібно, – сказав Мануель Альбарес.
Тим часом дискусія про передачу Україні винищувачів F-16 продовжується. Зокрема, це питання обговорюватиметься під час чергової зустрічі контактної групи з оборони у форматі «Рамштайн».
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Наукові інновації чи корупційний бізнес? Як Закон №7588 ліквідує тіньові схемиАртем Чорноморов
Іспанія у найближчі дні передасть Україні шість танків Leopard 2А4 з обіцяних десяти.
Про це повідомляє Tagesschau.
відомо, що це старіші танки. Загалом Іспанія має 347 одиниць Leopard-ів. Із них 108 належать до більш старого варіанту 2А4, а 239 - до нового типу 2А6, який в Іспанії називають 2Е. Однак поки що держава не хоче передавати Україні жоден із цих нових і потужніших танків, оскільки вони були б необхідні для власної національної оборони.
Міністр закордонних справ Хосе Мануель Альбарес зазначив, що решу танків передадуть згодом.
— Після цього буде другий пакет із ще чотирма танками... Ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки їй потрібно, – сказав Мануель Альбарес.
Тим часом дискусія про передачу Україні винищувачів F-16 продовжується. Зокрема, це питання обговорюватиметься під час чергової зустрічі контактної групи з оборони у форматі «Рамштайн».