Президент України Володимир Зеленський підписав два закони, які встановлюють заборону на поширення символіки російської імперської політики на всій території України.

Про їх важливість для України, а зокрема й Миколаївської області розповів мовний омбудсмен Тарас Кремінь.

За його словами, нові закони покликані впорядкувати та викорінити зросійщення географічних назв населених пунктів України.

— Президент України В. Зеленський підписав два важливих закони, які сприятимуть утвердженню української мови та ідентичності. Зокрема, щодо деколонізації топонімії та впорядкування використання географічних назв у населених пунктах України (№7253) та приведення у відповідність до мовного Закону виконання умови щодо володіння державною мовою деякими категоріями осіб (№7606), – написав Тарас Кремінь.

Зокрема, омбудсмен навів для прикладу ряд населених пунктів Миколаївської області, які на його думку, відповідно до законів мають бути перейменовані.

— Це сприятиме очищенню від символів радянщини та насильного зросійщення українських топонімів. Серед таких, на мою думку, Южноукраїнськ, Южне, Луч, Надєждовка, Переводчикове тощо, і було б непогано Первомайськ з кількома Первомайськими тощо. Українська Гарбузинка мені ближче за усічену в 1970-ті Арбузинку, як і козацькі Богопіль, Голта, Орлик, Гард, Соколи тощо. Приведення у відповідність назв населених пунктів до правопису, стандартів державної мови та вимог мовного Закону - обов’язок місцевої влади, – наголосив Тарас Кремінь.

У своєму дописі в Facebook мовний омбудсмен додав приклади заголовків у ЗМІ 2021 року, як реакцію на заклики до зменшення русифікації географічних назв.

Нагадаємо, депутати Миколаївської міськради 23 лютого підтримали міську програму «Розвитку і функціонування української мови» на 2023-2025 роки ініційовану Тарасом Кремінем. Міська програма включатиме питання, що стосуються освіти, культури, а також діяльності окремих підрозділів Миколаївської міської ради.