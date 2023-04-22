На митному посту «Чоп-залізничний» затримано 5 вагонів з понад 200 тоннами кукурудзи на мільйон гривень, яку намагалися вивезти з України за підробленими документами.

Про це повідомили в пресслужбі Закарпатської митниці.

Повідомляється, що до митного поста «Чоп-залізничний» Закарпатської митниці прибув вантажний потяг, яким у 5-ти вагонах переміщувалася сільгосппродукція. До митного оформлення подано декларацію на товар «кукурудза 3-го класу, 2022 року врожаю», вагою 211 тонн, вартістю понад мільйон грн, торгова марка відсутня. Відправником-експортером зазначено підприємство з Миколаєва, виробником товару – львівське фермерське господарство, а покупцем – ірландська фірма. При цьому, згідно з наданими до митного оформлення документами, сама кукурудза була вирощена на Кіровоградщині.

Втім, у ході ретельної перевірки товаросупровідних документів у митників виникли сумніви щодо можливих неправдивих відомостей про товар та його походження. Тож, закарпатські митники здійснили ретельну перевірку, за результатами якої встановлено, що надані до митного оформлення документи можуть бути підробленими та містять фейкові відомості.

— Відтак, за надання керівником миколаївського підприємства ймовірно підроблених документів митниця направила правоохоронним органам повідомлення про протиправне діяння щодо можливих ознак злочину, передбаченого статтею 358 Кримінального Кодексу України, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, ряд європейських країн запровадив заборону на імпорт українського зерна. Так, Польща вводить заборону на імпорт українського зерна та іншої сільгосппродукції з 19 квітня.

Раніше повідомлялося, що Польща створить спеціальну слідчу комісію через шахрайство з імпортом українського зерна, яке продавалося за заниженими цінами.