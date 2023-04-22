Прикордонники затримали двох чоловіків, які на гумових човнах намагалися потрапити в Угорщину.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

Правоохоронці помітили порушників під час патрулювання річкової ділянки кордону. Зловмисники гребли веслами в бік сусідньої держави. Наряд прикордонників наздогнав порушників та повернув їх на український берег.

За спробу незаконного перетинання кордону втікачів притягнули до адмінвідповідальності.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті під час спроби нелегально перетнути кордон з Угорщиною втопився чоловік із Миколаївщини, ще одного порушника затримали.