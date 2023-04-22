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Державне підприємство НАЕК «Енергоатом» та американська компанія Holtec International уклали угоду про будівництво до 20-ти атомних енергоблоків з малими модульними реакторами SMR-160 в Україні.
Про це повідомляє пресслужба «Енергоатому».
Як зазначається, відповідна угода про співробітництво у розгортанні ММР була укладена 21 квітня в Києві президентом ДП НАЕК «Енергоатом» Петром Котіним та президентом і виконавчим директором Holtec International Доктором Крісом Сінгхом.
Угода передбачає будівництво до 20-ти реакторів SMR-160, з реалізацією першого пілотного проєкту і виходу на мінімальну регульовану потужність реактора та підключення до мережі до березня 2029 року. Впровадження малих модульних реакторів допоможе й у заміщенні зруйнованих внаслідок російської агресії теплоенергетичних потужностей.
Нагадаємо, НАЕК «Енергоатом» на окупованій Запорізькій АЕС та інших своїх об'єктах через пошкодження та знищення російськими загарбниками втратив майно на 32 мільярда гривень.
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Державне підприємство НАЕК «Енергоатом» та американська компанія Holtec International уклали угоду про будівництво до 20-ти атомних енергоблоків з малими модульними реакторами SMR-160 в Україні.
Про це повідомляє пресслужба «Енергоатому».
Як зазначається, відповідна угода про співробітництво у розгортанні ММР була укладена 21 квітня в Києві президентом ДП НАЕК «Енергоатом» Петром Котіним та президентом і виконавчим директором Holtec International Доктором Крісом Сінгхом.
Угода передбачає будівництво до 20-ти реакторів SMR-160, з реалізацією першого пілотного проєкту і виходу на мінімальну регульовану потужність реактора та підключення до мережі до березня 2029 року. Впровадження малих модульних реакторів допоможе й у заміщенні зруйнованих внаслідок російської агресії теплоенергетичних потужностей.
Нагадаємо, НАЕК «Енергоатом» на окупованій Запорізькій АЕС та інших своїх об'єктах через пошкодження та знищення російськими загарбниками втратив майно на 32 мільярда гривень.