Співробітники Служби безпеки під час оперативних дій у прифронтовому Лимані Донецької області затримали девʼятьох місцевих жителів, які добровільно пішли на співпрацю з окупантами.

Серед них – 38-річний мешканець Лимана, який передавав росіянам інформацію про місця базування та переміщення Сил оборони на території району. Комунікацію з окупантами він підтримував через заборонену в Україні соцмережу «Одноклассники».

Також правоохоронці затримали колишнього командира караулу Лиманського центру безпеки громадян. У липні 2022 року він погодився очолити створену окупантами місцеву «пожежно-рятувальну частину МНС «ДНР».

Крім того, працівники СБУ викрили ще трьох колаборантів, які після захоплення міста вступили до лав окупаційної адміністрації. Двох із них призначили на «посади» до «відділу внутрішньої політики та взаємодії зі змі» та «відділу земельних відносин», а ще один став «охоронцем міськради».

Ще четверо людей поширювали в заборонених соцмережах заклики на підтримку окупантів, а також дописи, в яких виправдовували воєнні злочини росіян.

Також співробітники Служби безпеки виявили в Лимані схрон із російською зброєю та боєприпасами. З облаштованого в покинутій приватній будівлі тайника вилучили:

реактивний піхотний вогнемет «Джміль»;

гранати Ф-1 та РДГ-2;

запали до бойових гранат;

20 підривачів;

30-мм реактивний сигнальний патрон;

наземний сигнальний патрон;

150 набоїв до стрілецької зброї.

За всіма викритими фактами незаконної діяльності тривають розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, правоохоронці викрили жительку херсонської області причетну до колабораційної діяльності та проведення псевдореферендому. З 23 по 27 вересня 2022 року жінка разом з озброєними військовослужбовцями РФ обходила домівки мешканців сіл Кізомис і Гончарне Білозерської селищної територіальної громади та збирала «голоси»‎, вимагаючи від них поставити потрібну відмітку в «бюлетенях»‎.