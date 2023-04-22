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Україна власними силами понад 20 років буде розміновувати землі сільськогосподарського призначення, тому просить допомоги партнерів.
На цьому наголосив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський під час онлайн-виступу на засіданні міністрів сільського господарства країн G7, інформує пресслужба відомства.
— Процес розмінування звільнених територій не припиняється. Але цей процес складний і розтягнеться на десятиліття. На сьогодні в Україні розмінування проводять більше 2600 саперів з державних і приватних структур. З такою потужністю нам знадобиться понад 20 років, щоб очистити лише землі сільськогосподарського призначення, – наголосив міністр.
Він також підкреслив, що Україна для пришвидшення розмінування гостро потребує спеціальної техніки.
Нагадаємо, що на Миколаївщині залишаються замінованими понад 800 тисяч гектарів деокупованих територій. Є села, в які ще не повернулися мешканці, тому їх піротехники ще навіть не розпочинали обстежувати.
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Україна власними силами понад 20 років буде розміновувати землі сільськогосподарського призначення, тому просить допомоги партнерів.
На цьому наголосив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський під час онлайн-виступу на засіданні міністрів сільського господарства країн G7, інформує пресслужба відомства.
— Процес розмінування звільнених територій не припиняється. Але цей процес складний і розтягнеться на десятиліття. На сьогодні в Україні розмінування проводять більше 2600 саперів з державних і приватних структур. З такою потужністю нам знадобиться понад 20 років, щоб очистити лише землі сільськогосподарського призначення, – наголосив міністр.
Він також підкреслив, що Україна для пришвидшення розмінування гостро потребує спеціальної техніки.
Нагадаємо, що на Миколаївщині залишаються замінованими понад 800 тисяч гектарів деокупованих територій. Є села, в які ще не повернулися мешканці, тому їх піротехники ще навіть не розпочинали обстежувати.