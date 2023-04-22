Україна власними силами понад 20 років буде розміновувати землі сільськогосподарського призначення, тому просить допомоги партнерів.

На цьому наголосив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський під час онлайн-виступу на засіданні міністрів сільського господарства країн G7, інформує пресслужба відомства.

— Процес розмінування звільнених територій не припиняється. Але цей процес складний і розтягнеться на десятиліття. На сьогодні в Україні розмінування проводять більше 2600 саперів з державних і приватних структур. З такою потужністю нам знадобиться понад 20 років, щоб очистити лише землі сільськогосподарського призначення, – наголосив міністр.

Він також підкреслив, що Україна для пришвидшення розмінування гостро потребує спеціальної техніки.