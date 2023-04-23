Видатний американський письменник-фантаст Стівен Кінг запропонував власнику соцмережі Twitter Ілону Маску задонатити плату за його «‎синю галочку»‎ Фонду Притули.

Про це письменник написав у Twitter.

— Я думаю, що містеру Маску варто віддати мою синю галочку на благодійність. Я рекомендую Фонд Притули, який надає послуги з порятунку життя в Україні, – написав Стівен Кінг.

Він зауважив, що «‎галочка»‎ вартує лише 8 доларів, тому, можливо, Ілон Маск міг би додати трохи більше.

Варто зазначити, що після придбання Twitter Ілоном Маском синя галочка стала платною - 8 доларів за підпискою. Цього тижня її втратили акаунти, які були верифіковані до введення плати, крім деяких винятків, зокрема, Стівена Кінга.