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Видатний американський письменник-фантаст Стівен Кінг запропонував власнику соцмережі Twitter Ілону Маску задонатити плату за його «синю галочку» Фонду Притули.
Про це письменник написав у Twitter.
— Я думаю, що містеру Маску варто віддати мою синю галочку на благодійність. Я рекомендую Фонд Притули, який надає послуги з порятунку життя в Україні, – написав Стівен Кінг.
Він зауважив, що «галочка» вартує лише 8 доларів, тому, можливо, Ілон Маск міг би додати трохи більше.
Варто зазначити, що після придбання Twitter Ілоном Маском синя галочка стала платною - 8 доларів за підпискою. Цього тижня її втратили акаунти, які були верифіковані до введення плати, крім деяких винятків, зокрема, Стівена Кінга.
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Видатний американський письменник-фантаст Стівен Кінг запропонував власнику соцмережі Twitter Ілону Маску задонатити плату за його «синю галочку» Фонду Притули.
Про це письменник написав у Twitter.
— Я думаю, що містеру Маску варто віддати мою синю галочку на благодійність. Я рекомендую Фонд Притули, який надає послуги з порятунку життя в Україні, – написав Стівен Кінг.
Він зауважив, що «галочка» вартує лише 8 доларів, тому, можливо, Ілон Маск міг би додати трохи більше.
Варто зазначити, що після придбання Twitter Ілоном Маском синя галочка стала платною - 8 доларів за підпискою. Цього тижня її втратили акаунти, які були верифіковані до введення плати, крім деяких винятків, зокрема, Стівена Кінга.