У Канаді особливо серйозно до проблеми насилля над жінками, якого, за данними ВООЗ, зазнає майже кожна третя представниця жіночої статі у світі, поставилися місцеві міністри-чоловіки. Вони вирішили підтримати щорічну акцію Hope in High Heels (Надія на високих підборах), яку започаткувала організація Halton Women's Place.

Ролик зі своїми колегами показав міністр транспорту Омар Альгабра в Twitter.

— Hope in Heels - це подія, яка підвищує обізнаність про насильство над жінками та заохочує чоловіків долучитися до розв'язання проблеми. Ми взули їх у фірмові рожеві туфлі на підборах, щоб підтримати цю важливу справу, – написав під відео Омар Альгабра.

Також він зазначив, що з відповідним проханням підтримати акцію до урядовців звернулася сама організація.

Нагадаємо, голова Моніторингової місії ООН із прав людини в Україні (ММПЛУ) Матільда Богнер повідомила, що на початок лютого було зафіксовано 133 жертви сексуального насилля. Серед жертв — 45 жінок та три неповнолітні.