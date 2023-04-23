У Салтівському районі Харкова дитина загинула, випавши із вікна квартири на шостому поверсі.

Про це повідомляє пресслужба поліції Харківської області.

Хлопчик упав на бетонний майданчик біля під'їзду. Внаслідок падіння дитина отримала смертельні травми.

— Повідомлення про подію надійшло до Харківського районного управління поліції №2 сьогодні близько 12:45 від медиків. Попередньо встановлено, що 4-річний хлопчик грав у кімнаті, а батьки в цей час перебували в іншій. Дитина залізла на підвіконня і відчинила вікно, – йдеться в повідомленні.