|Швидкість вітру:
|1.6 м/с
|Схід сонця:
|05:50
|Захід сонця:
|19:50
|Температура завтра:
|C°
|Швидкість вітру:
|1.6 м/с
|Схід сонця:
|05:49
|Захід сонця
|20:03
|Температура завтра:
|C°
У Салтівському районі Харкова дитина загинула, випавши із вікна квартири на шостому поверсі.
Про це повідомляє пресслужба поліції Харківської області.
Хлопчик упав на бетонний майданчик біля під'їзду. Внаслідок падіння дитина отримала смертельні травми.
— Повідомлення про подію надійшло до Харківського районного управління поліції №2 сьогодні близько 12:45 від медиків. Попередньо встановлено, що 4-річний хлопчик грав у кімнаті, а батьки в цей час перебували в іншій. Дитина залізла на підвіконня і відчинила вікно, – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, нещодавно у місті Вишневе на Київщині 29-річна мати викинула немовля з вікна п'ятого поверху. Від отриманих травм дитина загинула.
|
Наукові інновації чи корупційний бізнес? Як Закон №7588 ліквідує тіньові схемиАртем Чорноморов
У Салтівському районі Харкова дитина загинула, випавши із вікна квартири на шостому поверсі.
Про це повідомляє пресслужба поліції Харківської області.
Хлопчик упав на бетонний майданчик біля під'їзду. Внаслідок падіння дитина отримала смертельні травми.
— Повідомлення про подію надійшло до Харківського районного управління поліції №2 сьогодні близько 12:45 від медиків. Попередньо встановлено, що 4-річний хлопчик грав у кімнаті, а батьки в цей час перебували в іншій. Дитина залізла на підвіконня і відчинила вікно, – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, нещодавно у місті Вишневе на Київщині 29-річна мати викинула немовля з вікна п'ятого поверху. Від отриманих травм дитина загинула.