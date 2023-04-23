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Посол Китаю у Франції Лу Шайє поставив під сумнів суверенітет колишніх радянських республік, у тому числі й України, та отримав жорстку критику у відповідь.
Про це повідомляє RFI.
За його словами, у міжнародному праві країни колишнього Радянського Союзу нібито «не мають чинного статусу, оскільки немає міжнародної угоди, яка б матеріалізувала їхній статус суверенної країни». Фактично він заперечив існування таких країн, як Україна, Литва, Естонія, Казахстан тощо.
На запитання, чий Крим, Лу Шае заявив, що це запитання не просте і сказав, що окупований півострів був «російським спочатку».
Посол України у Франції Вадим Омельченко у відповідь припустив, що Лу Шайє має проблеми з географією та нагадав, що подібні заяви суперечать офіційній позиції Китаю.
На заяву посла Китаю також відреагував очільник МЗС Литви Габріеліус Ландсбергіс.
— Якщо хтось досі дивується, чому країни Балтії не довіряють Китаю «посередництво миру в Україні», то ось посол Китаю стверджує, що Крим є російським, а кордони наших країн не мають правового підґрунтя, – зазначив міністр.
Нагадаємо, до річниці повномасштабної війни, міністерство закордонних справ Китаю опублікувало «мирний план» врегулювання війни РФ проти України. Пекін закликав до переговорів.
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Посол Китаю у Франції Лу Шайє поставив під сумнів суверенітет колишніх радянських республік, у тому числі й України, та отримав жорстку критику у відповідь.
Про це повідомляє RFI.
За його словами, у міжнародному праві країни колишнього Радянського Союзу нібито «не мають чинного статусу, оскільки немає міжнародної угоди, яка б матеріалізувала їхній статус суверенної країни». Фактично він заперечив існування таких країн, як Україна, Литва, Естонія, Казахстан тощо.
На запитання, чий Крим, Лу Шае заявив, що це запитання не просте і сказав, що окупований півострів був «російським спочатку».
Посол України у Франції Вадим Омельченко у відповідь припустив, що Лу Шайє має проблеми з географією та нагадав, що подібні заяви суперечать офіційній позиції Китаю.
На заяву посла Китаю також відреагував очільник МЗС Литви Габріеліус Ландсбергіс.
— Якщо хтось досі дивується, чому країни Балтії не довіряють Китаю «посередництво миру в Україні», то ось посол Китаю стверджує, що Крим є російським, а кордони наших країн не мають правового підґрунтя, – зазначив міністр.
Нагадаємо, до річниці повномасштабної війни, міністерство закордонних справ Китаю опублікувало «мирний план» врегулювання війни РФ проти України. Пекін закликав до переговорів.