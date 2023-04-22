У суботу, 22 квітня, Сили оборони України збили ворожий бойовий гелікоптер Мі-24 та чотири безпілотники.

Про це повідомив у Facebook Генштаб ЗСУ.

— Наші воїни збили 1 ворожий гелікоптер Мі-24 та 4 БпЛА (2 розвідувальних — «Орлан-10» та Zala, а також 2 дрони-камікадзе типу «Ланцет»), – ідеться в повідомленні.

Зараз, згідно зі зведенням Генштабу, основні зусилля противник зосереджує на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За останню добу на них було відбито близько 40 атак противника. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку.

Нагадаємо, за минулу добу українські військові знищили 680 окупантів та п'ять артилерійських систем.