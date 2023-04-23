В суботу, 22 квітня, у Великоолександрівській громаді Херсонської області мирний житель загинув унаслідок підриву на вибухівці, залишеній російськими окупантами.

Про це повідомили в Херсонській ОВА.

Підрив стався на березі річки Інгулець, між селами Давидів Брід та Білогірка. Там 30-річний чоловік натрапив на російський вибухонебезпечний предмет. Він отримав травми, несумісні з життям.

В ОВА наголосили, що мінна небезпека на Херсонщині — «надзвичайно висока». Зоною підвищеної небезпеки є узбережжя водойм, поля, лісосмуги, узбіччя доріг і пустирі. Місцевих жителів закликають не відвідувати ці місця, якщо немає впевненості, що там працювали сапери.

Нагадаємо, раніше двоє жителів Снігурівщини, що на Миколаївщині натрапили на ворожу міну, коли йшли збирати польові гриби. Один з «‎екстрималів»‎ отримав тяжкі поранення.