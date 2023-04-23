Підконтрольний росії «Київський райсуд Сімферополя» призначив 7 років позбавлення волі 21-річному кримському татарину Аппазу Куртамету, якого звинуватили у «фінансуванні» добровольчого батальйону «Крим».

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Зазначається, що суддя «Київського районного «суду» Сімферополя Оксана Карчевська визнала Куртамета винним і призначила покарання у вигляді семи років позбавлення волі з відбуванням першого року у в'язниці, а решти терміну в колонії суворого режиму.

Згідно з матеріалами «‎Крим.Реалії»‎, в липні 2022 року Аппаз Куртамет дав у борг своєму другові 500 гривень. 22 липня його затримали в Генічеську російські силовики. Звідти його відправили до фільтраційного табору, в якому під час перевірки телефону виявилося, що знайомий Куртамета, якому він позичив гроші, служить у добровольчому батальйоні «Крим». Слідчі ФСБ Росії подали його позику як «фінансування незаконного збройного формування».

Нагадаємо, Лефортівський районний суд Москви заочно заарештував начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова. ФСБ РФ звинувачує Буданова в організації терористичної спільноти, незаконному обігу зброї та тероризмі.