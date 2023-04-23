Міністерство культури та інформаційної політики створило комісію, яка перевірить використання УПЦ МП обʼєктів Почаївської лаври.

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в ефірі телемарафону.

— Уже створено комісії з перевірки використання обʼєктів як у Почаївській лаврі, так і на території Чернігівського заповідника, де вже призупинено дії угод щодо використання деяких обʼєктів заповідника, — зазначив він.

За його словами, Почаївська лавра перебуває на балансі Кременецько-Почаївського історико-архітектурного заповідника — це вплине на процес перевірки.

— Там інша ситуація, ніж з Києво-Печерською лаврою, бо є Кременецький заповідник, є Почаївська лавра, і є взаємовідносини між ними. У Кременецькому заповіднику в одному з храмів припинився термін угоди про використання. Однак представників міністерства туди не допускають, наразі справу розглядає суд. Крім того, Мінкультури призупинило угоди щодо використання деяких обʼєктів на території заповідника «Чернігів стародавній, – розповів Ткаченко.

Урядовець додав, що Мінкультури перебуває в цивілізованому діалозі» з представниками УПЦ МП у Чернігові.

В Україні є три лаври: Києво-Печерська (у столиці), Почаївська (Тернопільська область) та Святогірська (Донецька область). У Почаївській лаврі зараз богослужіння проводить Українська православна церква Московського патріархату.

2 грудня 2022 року Свято-Успенську Києво-Печерську лавру зареєстрували як монастир у складі Православної церкви України.

10 березня 2023 року Національний заповідник «Києво-Печерська лавра» повідомив, що із 29 березня розриває зі Свято-Успенським монастирем УПЦ МП договір про безоплатне користування будівлями, розташованими на території заповідника. Попередження стосується будівель нижньої Лаври, де розташований чоловічий монастир. У верхній Лаврі УПЦ МП користувалася Успенським собором і Трапезною церквою, але договір про їхню оренду закінчився 31 грудня 2022 року, його не продовжили. Ці два храми з 5 січня повернули в управління держави.

УПЦ МП назвала одержане від заповідника попередження «черговим ультиматумом». Митрополит Павло (Лебідь) 13 березня заявив, що ченці не мають наміру виселятися з Києво-Печерської лаври.