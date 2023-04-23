З травня у Миколаєві планують поступово відкривати дитсадки. Загалом розраховують повернути до роботи до 35 закладів.

Про це сайту 0512.ua розповів заступник мера Миколаєва Анатолій Петров.

За словами Петрова, питання відкриття дитсадків пов'язане з готовністю та наявністю бомбосховищ.

— Там де будуть завершуватися роботи - ті заклади й будуть відкриватися. Планується поступове відкриття по два заклади по всіх чотирьох районах. Далі по наростаючій будемо відкривати більше, – зазначив заступник мера.

Водночас в місті з 74 дитячих садків зможуть відкрити не більше 35 закладів. Відкриття перших декількох планують не раніше 15-20 травня.

— Зможемо відкрити не більше 35 закладів, де ми зробимо укриття. Адже є підвали, які відповідають нормам, а є такі, які не відповідають, але можна буде зробити найпростіше укриття. І коли ремонтні роботи повністю будуть завершені, ми працюємо з міжнародними фондами, благодійниками, які нам допомагають, і, можливо, ремонтують у нас деякі заклади, і коли ремонтні роботи будуть закінчені, ми складемо протокол дозволу експлуатації будівлі, тоді буде комісія, у тому числі й ДСНС, – пояснив Петров.

Відповідаючи на питання, чи зможуть діти переходити до інших дитячих садків, якщо закріплений за ними ДНЗ не відкрився, Петров заявив, що така процедура буде.

Раніше, в мерії розповіли, що у Миколаєві готують до відкриття дитячі садки – ремонтують та облаштовують приміщення.