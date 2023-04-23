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У Миколаївській області у неділю, 23 квітня, зенітники збили російський розвідувальний безпілотник типу «Мерлін».
Про це повідомили в Повітряному командуванні Південь.
БпЛА близько 11:50 збили воїни зенітної ракетної одеської бригади повітряного командування Південь.
До цього у ПК повідомили про знищення чотирьох дронів-камікадзе типу «Ланцет» у Миколаївській та Херсонській областях.
— Протягом вечора 22 квітня та ранку 23 квітня 2023 року на Миколаївщині та Херсонщині воїнами мобільних вогневих груп Херсонської зенітної ракетної бригади знищено чотири дрони-камікадзе «Ланцет», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що російські загарбники не припиняють тероризувати цивільне населення Миколаївської області. Так, вчора, 22 квітня, було зафіксовано артилерійський обстріл акваторії Очаківської громади. Без руйнувань та постраждалих
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Наукові інновації чи корупційний бізнес? Як Закон №7588 ліквідує тіньові схемиАртем Чорноморов
У Миколаївській області у неділю, 23 квітня, зенітники збили російський розвідувальний безпілотник типу «Мерлін».
Про це повідомили в Повітряному командуванні Південь.
БпЛА близько 11:50 збили воїни зенітної ракетної одеської бригади повітряного командування Південь.
До цього у ПК повідомили про знищення чотирьох дронів-камікадзе типу «Ланцет» у Миколаївській та Херсонській областях.
— Протягом вечора 22 квітня та ранку 23 квітня 2023 року на Миколаївщині та Херсонщині воїнами мобільних вогневих груп Херсонської зенітної ракетної бригади знищено чотири дрони-камікадзе «Ланцет», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що російські загарбники не припиняють тероризувати цивільне населення Миколаївської області. Так, вчора, 22 квітня, було зафіксовано артилерійський обстріл акваторії Очаківської громади. Без руйнувань та постраждалих