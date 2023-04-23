Через сезонне підняття рівня води в Україні підтоплено 21 215 га сільськогосподарських угідь, 1225 дворогосподарств та 219 будинків.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

За інформацією Гідрометеорологічного центру, спостерігається сезонне підняття рівня води у межах річок Віть, Дніпро, Десна, Сейм, Сож, Прип’ять, Горинь і Західний Буг на територіях дев'яти областей, а саме: Волинської, Дніпропетровської, Житомирської, Київської, Кіровоградської, Рівненської, Полтавської, Черкаської та Чернігівської.

Наразі гідрологічна ситуація контрольована, спостерігається тенденція щодо зниження темпу підняття рівня води в річках на півночі країни.

Підтопленими залишаються 1225 дворогосподарств (городи, подвір'я): Чернігівська область — 488, Кіровоградська — 323, Черкаська — 135, Дніпропетровська — 102, Полтавська — 107, Київська — 52 та Волинська — 18.

Також досі підтоплені 219 будинків: Кіровоградська область — 87, Дніпропетровська — 61, Черкаська — 40, Чернігівська — 29 та Полтавська — 2. У Дніпропетровській, Волинській, Рівненській, Черкаській і Полтавській областях підтоплено 21 215 га сільськогосподарських угідь.

Окрім того, порушено транспортне сполучення до 33 населених пунктів: одного в Київській області та решти — у Чернігівській. Підрозділи рятувальників із початку робіт перевезли 3411 людей, залучили до робіт понад тисячу працівників і 476 одиниць техніки, відкачали 5 108 кубометрів води.