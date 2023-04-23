В Миколаєві комунальники розпочали роботи з відновлення зеленої зони в сквері «Серце міста» – він найбільше постраждав від обстрілів російських військових.

Про те, які саме роботи проводяться в сквері розповів керівник Департаменту житлово-комунального господарства Дмитро Бездольний, в коментарі виданню «СВІДОК.info».

За словами Дмитра Бездольного у місці, яке було пошкоджене після прильоту ворожої ракети планується замінити частину тротуарного покриття.

— Роботи у сквері вже розпочались у місці, яке пошкоджене після прильоту ворожої ракети. Планується замінити частину тротуарного покриття, бо воно зруйноване. Якраз на цій ділянці планується зробити відновлювальні роботи по технічному приміщенні фонтану, бо туди потрапили і уламки, і частина ракети. Роботи планується завершити до кінця травня, – сказав Дмитро Бездольний.

Стосовно фонтану, то його не у «Серці міста», ні на Соборній площі запускати не планують.

— По-перше, це додаткові витрати - зараз ще йде війна і запуск фонтанів не на часі. Знову ж таки, ситуація з водою нестабільна. Робота з запуску фонтанів коштує не дешево - провести її, а за тиждень через погану воду припиняти роботу фонтанів, то теж сенсу немає, – підкреслив керівник департаменту.

Зазначимо, що сквер «Серце міста» найбільше постраждав від ворожих обстрілів у порівнянні з іншими зеленими зонами на балансі КП «Парки».

Нагадаємо, що нещодавно від рук вандалів знову постраждав Манганаріївський сквер, який більш відомий миколаївцям, як «Серце міста». Невідомі відірвали та скинули велику гранітну кулю.

Як відомо, «Сердце міста» страждає від вандалів не вперше. У березні 2021 року у сквері також з постаменту впала велика гранітна куля.