У Бериславському районі на Херсонщині чоловік, повертаючись додому з рибалки на річці Інгулець, підірвався на міні між селами Давидів Брід та Білогірка.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

За даними слідства, 22 квітня двоє чоловіків рибалили на річці Інгулець між селами Давидів Брід та Білогірка. Повертаючись додому вздовж берега, один із них наступив на залишену окупантами міну, яка здетонувала.

Від отриманих поранень мешканець Давидова Брода загинув на місці.