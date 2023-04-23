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Один дивізіон зенітно-ракетного комплексу Patriot уже заступив на бойове чергування в Україні, повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.
За його словами, ці системи використовують різні ракети: проти балістики, аеродинамічних цілей тощо. Зокрема, вони можуть збивати С-300, бо їх запускають по балістичній траєкторії.
— Зробив собі селфі на згадку... Один із дивізіонів уже заступив на бойове чергування, працює... Інші, ті, що нам обіцяли, в дорозі до своїх майбутніх позицій. Будемо сподіватися, що будуть результати й щодо російських літаків, зокрема, – сказав він.
21 грудня 2022 року США оголосили про новий пакет військової допомоги для України, який включає батарею ЗРК Patriot. У січні стало відомо, що Німеччина передасть додаткову батарею Patriot, Нідерланди — ще дві пускові установки до Patriot. У січні міністр оборони України Олексій Резніков розповідав, що американці навчать українських офіцерів керувати Patriot за 10 тижнів.
Раніше повідомлялося про те, що системи протиповітряної оборони Patriot вже прибули в Україну, а тому захист неба від російських загарбників стане ефективнішим.
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Наукові інновації чи корупційний бізнес? Як Закон №7588 ліквідує тіньові схемиАртем Чорноморов
Один дивізіон зенітно-ракетного комплексу Patriot уже заступив на бойове чергування в Україні, повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.
За його словами, ці системи використовують різні ракети: проти балістики, аеродинамічних цілей тощо. Зокрема, вони можуть збивати С-300, бо їх запускають по балістичній траєкторії.
— Зробив собі селфі на згадку... Один із дивізіонів уже заступив на бойове чергування, працює... Інші, ті, що нам обіцяли, в дорозі до своїх майбутніх позицій. Будемо сподіватися, що будуть результати й щодо російських літаків, зокрема, – сказав він.
21 грудня 2022 року США оголосили про новий пакет військової допомоги для України, який включає батарею ЗРК Patriot. У січні стало відомо, що Німеччина передасть додаткову батарею Patriot, Нідерланди — ще дві пускові установки до Patriot. У січні міністр оборони України Олексій Резніков розповідав, що американці навчать українських офіцерів керувати Patriot за 10 тижнів.
Раніше повідомлялося про те, що системи протиповітряної оборони Patriot вже прибули в Україну, а тому захист неба від російських загарбників стане ефективнішим.