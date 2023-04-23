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Храм Святої мучениці Параскеви села Лісові Гринівці Лісовогринівецької ТГ перейшов з Української православної церкви (московського патріархату) до Православної церкви України.
Про це повідомив депутат Хмельницької районної ради Олександр Чорнієвич.
— Відбулися збори релігійної організації храму Святої Мучениці Параскеви села Лісові Гринівці Лісовогринівецької ТГ. Присутні на зборах одностайно підтримали зміну підлеглості у канонічних та організаційних питаннях релігійної організації з УПЦ (МП) та приєдналися до помісної Православної церкви України, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що на Миколаївщині одна з церков офіційно перейшла з Московського патріархату до Православної церкви України.
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Наукові інновації чи корупційний бізнес? Як Закон №7588 ліквідує тіньові схемиАртем Чорноморов
Храм Святої мучениці Параскеви села Лісові Гринівці Лісовогринівецької ТГ перейшов з Української православної церкви (московського патріархату) до Православної церкви України.
Про це повідомив депутат Хмельницької районної ради Олександр Чорнієвич.
— Відбулися збори релігійної організації храму Святої Мучениці Параскеви села Лісові Гринівці Лісовогринівецької ТГ. Присутні на зборах одностайно підтримали зміну підлеглості у канонічних та організаційних питаннях релігійної організації з УПЦ (МП) та приєдналися до помісної Православної церкви України, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що на Миколаївщині одна з церков офіційно перейшла з Московського патріархату до Православної церкви України.