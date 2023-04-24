Вихідними, 22 та 23 квітня, над південними Миколаївською та Херсонською областями Силам оборони вдалося збити чотири дрони противника.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, з посиланням на ОК «‎Південь»‎.

Також розвідувальний ворожий БПлА було зафіксовано та знищено в Одеській області.

— Як повідомляє повітряне командування «Південь», протягом вечора 22 квітня та ранку 23 квітня на Миколаївщині та Херсонщині воїнами мобільних вогневих груп Херсонської зенітної ракетної бригади знищено чотири дрони-камікадзе «Ланцет». Також вчора, близько 11:50, над Миколаївською областю, воїнами зенітної ракетної Одеської бригади збито російський розвідувальний БпЛА типу «Мерлін», – пише Віталій Кім.

Він додав, що за останню добу, 23 квітна, ворог вкотре наніс артилерійський удар по акваторії Очаівської громади. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські військові намагаються прикриватися місцевим населенням лівого берегаʼ Херсонщини, щоб зробити собі «живий щит» на нових рубежах оборони.