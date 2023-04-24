9 місяців в окупації без можливості виїхати – такою війна запам'яталася для жителів села Калинівка на Миколаївщині.

Про найтяжчі місяці в житті місцеві жителі розповіли в репортажі «‎FREEDOM»‎.

Російська армія під час вторгнення 24 лютого 2022 року на територію України користувалася ще радянськими мапами. Тож колони їхніх танків рухалися в бік Миколаєва старими дорогами, які й привели їх до Калинівки. Доїхати до Миколаєва окупантам так і не вдалося. Залишки розбитих танків досі стоять у посадках на околицях села. Отримавши відсіч від ЗСУ, росіяни повернулися до села.

— У нас дорога була спушена танками. Йшло дуже багато техніки. 800 одиниць ми колись нарахували тільки в один бік за один день. Вони йшли від 10 ранку до 6 вечора. Це дуже було страшно. Проміжків між технікою практично не було, – розповіла журналістам староста Калинівського старостинського округу Жанна Білоконь.

Згодом російські військові заборонили виїзд з села. До того часу половина жителів встигла евакуюватися, в окупації залишилося близько 200 людей. Місцеві жителі розповідають, що їхніх односельців силою вивозили в Херсон, звідки ті більше не повертались.

ЗСУ звільнили Калинівку 10 листопада минулого року. За словами жителів селища, відступаючи, російські солдати вибірково підривали будинки, місцевим казали, що такий наказ їхнього командування.

Завдані окупантами збитки там ще навіть не рахували. Згоріле зерносховище, зруйновані будинки й ангари, а також заміновані поля. Ліквідувати наслідки так званого «‎русского мира»‎ в селі доведеться ще довго, вважають жителі Калинівки.

Нагадаємо, також росіяни майже повністю знищили Любомирівку на Миколаївщині: як сьогодні виглядає село можна подивитися у фоторепортажі «‎НикВести».