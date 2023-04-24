Миколаївські морпіхи показали, як знищують російських окупантів у Донецькій області.

Відео роботи військових опублікували на Facebook-сторінці 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського.

На відео зафіксовано пересування російських військових на одному із бойових напрямків та роботу морпіхів, які знищували та відганяли ворога.

Нагадаємо, що минулої доби ЗСУ знищили 660 окупантів, а також вісім російських танків, вісім бронемашин та 11 безпілотників.