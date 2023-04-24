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У Корабельному районі Миколаєва комунальники частково замінили старі оцинковані контейнери для сміття на нові пластикові.
Про це повідомляє Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради.
Зазначається, що замінили контейнери в Корабельному районі міста за адресами:
— Нові контейнери мають кращий вигляд та виготовлені з якісного пластику, що робить їх міцнішими та більш екологічно чистими. Але, як і будь-яке інше комунальне майно, вони потребують бережливого ставлення та пильної уваги від мешканців. Ми просимо вас бути уважними та не завдавати умисних пошкоджень новим контейнерам, — зазначили у департаменті.
Раніше повідомлялося, що Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міськради уклав договір з підприємством «НВП «Укрресурс» на купівлю тисячі сміттєвих контейнерів. Вартість кожного становить 7 тисяч 284 гривні, загальна сума становить 7,2 мільйона гривень.
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У Корабельному районі Миколаєва комунальники частково замінили старі оцинковані контейнери для сміття на нові пластикові.
Про це повідомляє Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради.
Зазначається, що замінили контейнери в Корабельному районі міста за адресами:
— Нові контейнери мають кращий вигляд та виготовлені з якісного пластику, що робить їх міцнішими та більш екологічно чистими. Але, як і будь-яке інше комунальне майно, вони потребують бережливого ставлення та пильної уваги від мешканців. Ми просимо вас бути уважними та не завдавати умисних пошкоджень новим контейнерам, — зазначили у департаменті.
Раніше повідомлялося, що Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міськради уклав договір з підприємством «НВП «Укрресурс» на купівлю тисячі сміттєвих контейнерів. Вартість кожного становить 7 тисяч 284 гривні, загальна сума становить 7,2 мільйона гривень.