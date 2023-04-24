У Корабельному районі Миколаєва комунальники частково замінили старі оцинковані контейнери для сміття на нові пластикові.

Про це повідомляє Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради.

Зазначається, що замінили контейнери в Корабельному районі міста за адресами:

пр. Корабелів, 16/1,

пр. Богоявленський, 338 /340 ,

вул. Рибна, 5,

вул Рибна, 7,

вул. Металургів, 34 А,

вул. Металургів, 26 А (8, 10 ),

вул. Новобудівна, 1,

вул. Глинки, 5-7.

— Нові контейнери мають кращий вигляд та виготовлені з якісного пластику, що робить їх міцнішими та більш екологічно чистими. Але, як і будь-яке інше комунальне майно, вони потребують бережливого ставлення та пильної уваги від мешканців. Ми просимо вас бути уважними та не завдавати умисних пошкоджень новим контейнерам, — зазначили у департаменті.

Раніше повідомлялося, що Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міськради уклав договір з підприємством «НВП «Укрресурс» на купівлю тисячі сміттєвих контейнерів. Вартість кожного становить 7 тисяч 284 гривні, загальна сума становить 7,2 мільйона гривень.