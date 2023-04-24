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Протягом останньої доби, 23 квітня на Миколаївщині внаслідок ворожих обстрілів було пошкоджено або зруйновано 24 об'єкти цивільної інфраструктури.
Про це свідчать дані Миколаївської обласної військової адміністрації.
Станом на 24 квітня з початку російського вторгнення на Миколаївщині пошкоджено частково або повністю 17298 цивільні об’єкти.
— медичні заклади – 100;
— За чергову добу для ліквідації наслідків російсько-фашистської агресії підрозділи ГУ ДСНС залучались 23 рази для ідентифікації вибухонебезпечних предметів, – йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що внаслідок російської агресії на Миколаївщині було пошкоджено або зруйновано 23 об'єкти культурної спадщини. З них зазнали руйнувань зокрема пам'ятки архітектури місцевого значення, такі як музей «Старофлотські казарми», «Дача Кудрявцева», «Маріїнська гімназія», «Готель Вімута» та десятки інших.
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Наукові інновації чи корупційний бізнес? Як Закон №7588 ліквідує тіньові схемиАртем Чорноморов
Протягом останньої доби, 23 квітня на Миколаївщині внаслідок ворожих обстрілів було пошкоджено або зруйновано 24 об'єкти цивільної інфраструктури.
Про це свідчать дані Миколаївської обласної військової адміністрації.
Станом на 24 квітня з початку російського вторгнення на Миколаївщині пошкоджено частково або повністю 17298 цивільні об’єкти.
— медичні заклади – 100;
— За чергову добу для ліквідації наслідків російсько-фашистської агресії підрозділи ГУ ДСНС залучались 23 рази для ідентифікації вибухонебезпечних предметів, – йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що внаслідок російської агресії на Миколаївщині було пошкоджено або зруйновано 23 об'єкти культурної спадщини. З них зазнали руйнувань зокрема пам'ятки архітектури місцевого значення, такі як музей «Старофлотські казарми», «Дача Кудрявцева», «Маріїнська гімназія», «Готель Вімута» та десятки інших.