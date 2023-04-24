— навчальні заклади – 416;

— заклади культури – 203;

— об’єкти промислових підприємств – 194;

— об’єкти життєзабезпечення: газо – 1399, електро – 1110, водо – 43, теплопостачання – 96;

— інші не військові об’єкти – 2347.

— За чергову добу для ліквідації наслідків російсько-фашистської агресії підрозділи ГУ ДСНС залучались 23 рази для ідентифікації вибухонебезпечних предметів, – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що внаслідок російської агресії на Миколаївщині було пошкоджено або зруйновано 23 об'єкти культурної спадщини. З них зазнали руйнувань зокрема пам'ятки архітектури місцевого значення, такі як музей «‎Старофлотські казарми»‎, «‎Дача Кудрявцева»‎, «‎Маріїнська гімназія»‎, «‎Готель Вімута»‎ та десятки інших.