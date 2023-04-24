Голова ГУР вважає неможливим завершення цієї війни без вирішення територіальних проблем - Україна не піде на компроміс.

Про це заявив голова управління розвідки (ГУР) Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю виданню «РБК-Україна».

Він зазначив, що цю війну можна завершити єдиним шляхом – «поверненням кордонів у будь-якій формі, але меж наших зразка 91-го року».

— Неможливо, нереально вже завершити цю війну без вирішення територіальних проблем. Україна ніколи не піде на те, щоб віддати якусь частину територій, — наголосив він.

На запитання інтерв'юера про досяжність цієї мети до кінця цього року Буданов відповів лаконічно: «Цілком».

А запитання, чи стане Крим «фіналом війни» Буданов відповів: «Якщо Крим буде останнім вилучено – це фінал. Якщо Крим буде першим вилучено, а Донбас ще не вилучено – то це не фінал», - зазначив голова ГУР.

Раніше повідомлялося, що Лефортівський районний суд Москви заочно заарештував начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова.