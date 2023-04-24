У Черкаській області Служба безпеки України викрила агентку ФСБ РФ, яка намагалася влаштуватися на роботу до органу місцевого самоврядування.

Про це повідомляється на сайті Служби безпеки України.

За даними слідства, зрадницею виявилась місцева жителька, яку російська спецслужба дистанційно залучила до негласної співпраці на початку 2023 року.

Зазначається, що жінка збирала інформацію про місця базування та переміщення Сил оборони на території регіону. Для цього виїжджала на місцевість та вивчала обстановку навколо українських військових частин. Отриману інформацію передавала агресору через закритий чат у месенджері у вигляді координат і детального опису об’єктів.

Також йдеться про те, що фігурантка поширювала у забороненій соцмережі «ВКонтакте» фейки про війну в Україні та виправдовувала дії окупантів.

Повідомляється, що згодом російська агентка отримала ще одне вороже завдання – влаштуватися до місцевого органу самоврядування для здійснення розвідувально-підривної діяльності «всередині» установи. Влаштувавшись, вона мала збирати дані про технічний стан та функціонування об’єктів критичної інфраструктури регіону. Співробітники СБУ своєчасно зреагували та реалізувати ворожий план так і не вдалося.

Також у Службі безпеки України зазначили, що у випадку успішного виконання завдань окупанти обіцяли жінці високу грошову винагороду. Власне під час обшуку за місцем її проживання виявили мобільний телефон, який вона використовувала для листування з представником ФСБ.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за частиною 2 статті 111 («Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану») та частиною 2 та частиною 3 статті 436-2 («Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників») Кримінального кодексу України.

Допоки триває розслідування жінці обрали запобіжний захід – тримання під вартою.

Нагадаємо, СБУ затримала в Одесі агента ФСБ, який збирав інформацію в Одеській та Миколаївській областях.