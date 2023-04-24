Платформа пам'яті «Меморіал»

В Одесі з 28 квітня по 5 травня триватиме виставка, присвячена жінкам, чиї чоловіки загинули на війні.

Про це зазначається на Facebook-сторінці платформи пам’яті «Меморіал».

Повідомляється, що «Меморіал героїв» в Одесі на вулиці Грушевського, 39Б у «Museum of Odesa Modern Art» презентує виставку «Наодинці», присвячену жінкам, чиї чоловіки загинули на війні.

Мета проєкту – підтримати тисячі українців, які втратили найближчих, навчитися співпереживати. Фотограф Катерина Москалюк провела час із п'ятьма жінками з різних куточків України та зафіксувала у фото їхнє життя після втрати.

Виставка триватиме з 28 квітня по 5 травня. А офіційне відкриття за участю організаторів та однієї з героїнь фотопроєкту відбудеться 28 квітня о 16:00.

Нагадаємо, у Миколаєві вшанували пам'ять загиблих військовослужбовців.