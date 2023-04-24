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В Одесі з 28 квітня по 5 травня триватиме виставка, присвячена жінкам, чиї чоловіки загинули на війні.
Про це зазначається на Facebook-сторінці платформи пам’яті «Меморіал».
Повідомляється, що «Меморіал героїв» в Одесі на вулиці Грушевського, 39Б у «Museum of Odesa Modern Art» презентує виставку «Наодинці», присвячену жінкам, чиї чоловіки загинули на війні.
Мета проєкту – підтримати тисячі українців, які втратили найближчих, навчитися співпереживати. Фотограф Катерина Москалюк провела час із п'ятьма жінками з різних куточків України та зафіксувала у фото їхнє життя після втрати.
Виставка триватиме з 28 квітня по 5 травня. А офіційне відкриття за участю організаторів та однієї з героїнь фотопроєкту відбудеться 28 квітня о 16:00.
Нагадаємо, у Миколаєві вшанували пам'ять загиблих військовослужбовців.
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В Одесі з 28 квітня по 5 травня триватиме виставка, присвячена жінкам, чиї чоловіки загинули на війні.
Про це зазначається на Facebook-сторінці платформи пам’яті «Меморіал».
Повідомляється, що «Меморіал героїв» в Одесі на вулиці Грушевського, 39Б у «Museum of Odesa Modern Art» презентує виставку «Наодинці», присвячену жінкам, чиї чоловіки загинули на війні.
Мета проєкту – підтримати тисячі українців, які втратили найближчих, навчитися співпереживати. Фотограф Катерина Москалюк провела час із п'ятьма жінками з різних куточків України та зафіксувала у фото їхнє життя після втрати.
Виставка триватиме з 28 квітня по 5 травня. А офіційне відкриття за участю організаторів та однієї з героїнь фотопроєкту відбудеться 28 квітня о 16:00.
Нагадаємо, у Миколаєві вшанували пам'ять загиблих військовослужбовців.