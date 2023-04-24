|Швидкість вітру:
|2.3 м/с
|Схід сонця:
|05:49
|Захід сонця:
|19:51
|Температура завтра:
|+17 C°
|Швидкість вітру:
|2.8 м/с
|Схід сонця:
|05:47
|Захід сонця
|20:05
|Температура завтра:
|+20 C°
Малоймовірно, що Захід сповільнить або призупинить постачання військової допомоги Україні, навіть якщо контрнаступ ЗСУ досягне лише обмежених успіхів.
Про це сказав керівник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю «РБК-Україна».
— Теоретично – можуть (сповільнити темпи постачання — ред.). Чи станеться це насправді – я так не думаю станом на зараз. Крім того, все ж таки у нас щось є. І з цим ми ведемо війну вже більше року, — зазначив Буданов.
Він визнав, що Україна досить залежна від обсягів постачання, але водночас висловив думку, що якщо якась з країн вирішить сповільнити темпи – хтось замінить це місце, і варіанти будуть знайдені.
Також керівник ГУР запевнив, що навіть якісь невдачі у контрнаступі не означатимуть, що Україна муситиме сісти за стіл перемовин з РФ.
— Подобається це чи не подобається, але ми підходимо до знакової битви для новітньої історії України. Це факт, усі це розуміють. Коли вона почнеться, це є таємницею. Але всі розуміють, що ми до цього наближаємось, — додав Буданов.
Раніше повідомлялося, що голова ГУР вважає неможливим завершення цієї війни без вирішення територіальних проблем - Україна не піде на компроміс.
|
Наукові інновації чи корупційний бізнес? Як Закон №7588 ліквідує тіньові схемиАртем Чорноморов
Малоймовірно, що Захід сповільнить або призупинить постачання військової допомоги Україні, навіть якщо контрнаступ ЗСУ досягне лише обмежених успіхів.
Про це сказав керівник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю «РБК-Україна».
— Теоретично – можуть (сповільнити темпи постачання — ред.). Чи станеться це насправді – я так не думаю станом на зараз. Крім того, все ж таки у нас щось є. І з цим ми ведемо війну вже більше року, — зазначив Буданов.
Він визнав, що Україна досить залежна від обсягів постачання, але водночас висловив думку, що якщо якась з країн вирішить сповільнити темпи – хтось замінить це місце, і варіанти будуть знайдені.
Також керівник ГУР запевнив, що навіть якісь невдачі у контрнаступі не означатимуть, що Україна муситиме сісти за стіл перемовин з РФ.
— Подобається це чи не подобається, але ми підходимо до знакової битви для новітньої історії України. Це факт, усі це розуміють. Коли вона почнеться, це є таємницею. Але всі розуміють, що ми до цього наближаємось, — додав Буданов.
Раніше повідомлялося, що голова ГУР вважає неможливим завершення цієї війни без вирішення територіальних проблем - Україна не піде на компроміс.