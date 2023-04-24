Малоймовірно, що Захід сповільнить або призупинить постачання військової допомоги Україні, навіть якщо контрнаступ ЗСУ досягне лише обмежених успіхів.

Про це сказав керівник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю «РБК-Україна».

— Теоретично – можуть (сповільнити темпи постачання — ред.). Чи станеться це насправді – я так не думаю станом на зараз. Крім того, все ж таки у нас щось є. І з цим ми ведемо війну вже більше року, — зазначив Буданов.

Він визнав, що Україна досить залежна від обсягів постачання, але водночас висловив думку, що якщо якась з країн вирішить сповільнити темпи – хтось замінить це місце, і варіанти будуть знайдені.

Також керівник ГУР запевнив, що навіть якісь невдачі у контрнаступі не означатимуть, що Україна муситиме сісти за стіл перемовин з РФ.

— Подобається це чи не подобається, але ми підходимо до знакової битви для новітньої історії України. Це факт, усі це розуміють. Коли вона почнеться, це є таємницею. Але всі розуміють, що ми до цього наближаємось, — додав Буданов.

Раніше повідомлялося, що голова ГУР вважає неможливим завершення цієї війни без вирішення територіальних проблем - Україна не піде на компроміс.