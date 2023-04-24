|Швидкість вітру:
|2.3 м/с
|Схід сонця:
|05:49
|Захід сонця:
|19:51
|Температура завтра:
|+17 C°
|Швидкість вітру:
|2.8 м/с
|Схід сонця:
|05:47
|Захід сонця
|20:05
|Температура завтра:
|+20 C°
З 24 квітня у Миколаєві почала працювати гаряча лінія КП «Миколаївелектротранс», де пасажири можуть дізнатися про графік роботи транспорту та залишити свої пропозиції чи скарги.
Про це повідомила пресслужба міської ради з посиланням на комунальне підприємство.
Зазначається, що всі дзвінки записуються, що дозволить у будь-який час перевірити якість роботи гарячої лінії.
— Такий зв'язок з пасажирами дасть змогу ще більш оперативно реагувати на можливі скарги пасажирів та контролювати роботу водіїв на лінії. Також це один із способів зробити електротранспорт більш комфортним для користування у повсякденних справах, адже за вказаним номером можна буде уточнити час прибуття чи відправлення тролейбуса або трамвая, – зазначає директор комунального підприємства Юрій Сметана.
Номер гарячої лінії: 095 084 38 04. Найближчим часом номер телефону буде розміщено у всіх одиницях громадського транспорту міста.
Лінія працюватиме щодня з 07:00 до 20:00.
Нагадаємо, Миколаїв розпочав процедуру закупівлі нових автобусів у рамках кредитного проєкту з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) на 4,5 мільйона євро.
|
Наукові інновації чи корупційний бізнес? Як Закон №7588 ліквідує тіньові схемиАртем Чорноморов
З 24 квітня у Миколаєві почала працювати гаряча лінія КП «Миколаївелектротранс», де пасажири можуть дізнатися про графік роботи транспорту та залишити свої пропозиції чи скарги.
Про це повідомила пресслужба міської ради з посиланням на комунальне підприємство.
Зазначається, що всі дзвінки записуються, що дозволить у будь-який час перевірити якість роботи гарячої лінії.
— Такий зв'язок з пасажирами дасть змогу ще більш оперативно реагувати на можливі скарги пасажирів та контролювати роботу водіїв на лінії. Також це один із способів зробити електротранспорт більш комфортним для користування у повсякденних справах, адже за вказаним номером можна буде уточнити час прибуття чи відправлення тролейбуса або трамвая, – зазначає директор комунального підприємства Юрій Сметана.
Номер гарячої лінії: 095 084 38 04. Найближчим часом номер телефону буде розміщено у всіх одиницях громадського транспорту міста.
Лінія працюватиме щодня з 07:00 до 20:00.
Нагадаємо, Миколаїв розпочав процедуру закупівлі нових автобусів у рамках кредитного проєкту з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) на 4,5 мільйона євро.