З 24 квітня у Миколаєві почала працювати гаряча лінія КП «‎Миколаївелектротранс», де пасажири можуть дізнатися про графік роботи транспорту та залишити свої пропозиції чи скарги.

Про це повідомила пресслужба міської ради з посиланням на комунальне підприємство.

Зазначається, що всі дзвінки записуються, що дозволить у будь-який час перевірити якість роботи гарячої лінії.

— Такий зв'язок з пасажирами дасть змогу ще більш оперативно реагувати на можливі скарги пасажирів та контролювати роботу водіїв на лінії. Також це один із способів зробити електротранспорт більш комфортним для користування у повсякденних справах, адже за вказаним номером можна буде уточнити час прибуття чи відправлення тролейбуса або трамвая, – зазначає директор комунального підприємства Юрій Сметана.

Номер гарячої лінії: 095 084 38 04. Найближчим часом номер телефону буде розміщено у всіх одиницях громадського транспорту міста.

Лінія працюватиме щодня з 07:00 до 20:00.

Нагадаємо, Миколаїв розпочав процедуру закупівлі нових автобусів у рамках кредитного проєкту з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) на 4,5 мільйона євро.