Twitter безкоштовно додав сині позначки верифікації знаменитостям, у яких понад мільйон підписників, а також сторінкам померлих знаменитостей, пише Engadget.

Серед «щасливчиків» — письменник Ніл Ґейман, актор Рон Перлман, Массачусетський технологічний інститут, знаменитості Бейонсе, Гаррі Кейн, Річард Осман і Вікторія Бекхем.

Крім того, Twitter знову верифікував акаунти, які колись належали померлим Чедвіку Боузману, Кобі Браянту та Ентоні Бурдену, і повʼязані з ними профілі.

До придбання Ілоном Маском Twitter синя галочка була значком верифікації та надавалася безкоштовно. Статус «перевірено» використовували як інструмент аутентифікації, покликаний зупинити фейкові акаунти та поширення дезінформації.

Однак Маск впровадив нові правила. Нині ця галочка вказує, що акаунт має преміумпередплату Twitter Blue. У середньому вона коштує близько $8 на місяць.

Twitter не повідомляє, скільки людей вже вирішили підписатися, але компанія Sensor Tower підрахувала, що в березні 2023 року за передплату заплатили майже 386 тисяч користувачів застосунку. Загалом цією соцмережею користуються приблизно 300 мільйонів людей.

Нагадаємо, Twitter став першою соціальною мережею, яка дозволить компаніям, що займаються медичним канабісом, рекламувати свої бренди та продукти у США.