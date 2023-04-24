Лікар-хірург Миколаївської лікарні швидкої медичної допомоги Валерій Сербенюк заявив, що скорочення медперсоналу ЛШМД позначиться на якості обслуговування пацієнтів. Через завантаженість хірургів, хворі у відділенні можуть залишитись без уваги лікарів.

Про це йдеться у спецрепортажі «НикВести» з Лікарні швидкої медичної допомоги Миколаєва.

Валерій Сербенюк пояснив, що іноді хірургам доводиться проводити одночасно декілька операцій. Крім того необхідно обслуговувати пацієнтів і в приймальні та самому відділенні.

— Справа в тому, що у бригаді повинні працювати чотири людини. Уявіть: надходить хворий і мінімум два хірурги мають піти в операційну, ще один – залишатися у приймальному відділенні, відділенням займатися вже нікому. Іноді доводиться ходити на два столи, тобто в операційну доводиться йти чотирьом хірургам. В приймальному покої та відділенні хворими займатися нікому. Навантаження збільшилося на кожного у півтори-два рази, а заробітна плата зменшилась на 25%, — каже лікар-хірург Валерій Сербенюк.

Раніше повідомляллося, що запевнення чиновників про те, що скорочення медперсоналу лікарні швидкої медичної допомоги (ЛШМД) Миколаєва стосується не працюючих лікарів, а лише вакансій, виявились неправдою.

Також медичний персонал лікарні швидкої медичної допомоги (ЛШМД) Миколаєва, яким на 25% скорочують заробітну плату, розповів, як цілодобово лікували важкопоранених людей у перші місяці війни.