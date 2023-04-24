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Із загальної кількості зруйновани чи пошкоджених об'єктів Миколаївщини 3 тисячі зазнавали ворожих ударів по декілька разів.
Про це очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів в ефірі телемарафону.
Він зазначив, що загалом в Миколаєві пошкоджено 14 тисяч об'єктів, однак фіксується саме число «прильотів». Тому, за підрахунками, кількість зруйнованих чи пошкоджених будівель склала 17 тисяч.
— 17 тисяч пошкоджених чи зруйнованих об'єктів. В нас деякі об'єкти є, де було потрапляння двічі. В нього влучило, ми його відновили і туди знову влучило. Загалом, об'єктів в які потрапляло 14 тисяч, в 3 тисячі з них потрапляло декілька разів. Ми фіксуємо саме прильоти по будівлях, – розповів Віталій Кім.
Нагадаємо, протягом останньої доби, 23 квітня на Миколаївщині внаслідок ворожих обстрілів було пошкоджено або зруйновано 24 об'єкти цивільної інфраструктури.
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Із загальної кількості зруйновани чи пошкоджених об'єктів Миколаївщини 3 тисячі зазнавали ворожих ударів по декілька разів.
Про це очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів в ефірі телемарафону.
Він зазначив, що загалом в Миколаєві пошкоджено 14 тисяч об'єктів, однак фіксується саме число «прильотів». Тому, за підрахунками, кількість зруйнованих чи пошкоджених будівель склала 17 тисяч.
— 17 тисяч пошкоджених чи зруйнованих об'єктів. В нас деякі об'єкти є, де було потрапляння двічі. В нього влучило, ми його відновили і туди знову влучило. Загалом, об'єктів в які потрапляло 14 тисяч, в 3 тисячі з них потрапляло декілька разів. Ми фіксуємо саме прильоти по будівлях, – розповів Віталій Кім.
Нагадаємо, протягом останньої доби, 23 квітня на Миколаївщині внаслідок ворожих обстрілів було пошкоджено або зруйновано 24 об'єкти цивільної інфраструктури.