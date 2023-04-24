Із загальної кількості зруйновани чи пошкоджених об'єктів Миколаївщини 3 тисячі зазнавали ворожих ударів по декілька разів.

Про це очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що загалом в Миколаєві пошкоджено 14 тисяч об'єктів, однак фіксується саме число «‎прильотів»‎. Тому, за підрахунками, кількість зруйнованих чи пошкоджених будівель склала 17 тисяч.

— 17 тисяч пошкоджених чи зруйнованих об'єктів. В нас деякі об'єкти є, де було потрапляння двічі. В нього влучило, ми його відновили і туди знову влучило. Загалом, об'єктів в які потрапляло 14 тисяч, в 3 тисячі з них потрапляло декілька разів. Ми фіксуємо саме прильоти по будівлях, – розповів Віталій Кім.

Нагадаємо, протягом останньої доби, 23 квітня на Миколаївщині внаслідок ворожих обстрілів було пошкоджено або зруйновано 24 об'єкти цивільної інфраструктури.