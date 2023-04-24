Рада закордонних справ Європейського Союзу запровадила сьомий пакет санкцій проти Ірану.

Про це повідомляється на офіційній сторінці шведського головування в ЄС у Twitter.

Рішення ухвалено у понеділок, 24 квітня. Зазначається, що санкції запроваджуються проти осіб та організацій, відповідальних за порушення прав людини в Ірані.

— Сьогодні ЄС надіслав ще один чіткий сигнал Ірану, — сказано у заяві.

Раніше Міністерство фінансів США оголосило про введення санкцій проти поліції моральності іранського режиму, а також керівників силових структур за жорстоке поводження та насильство проти іранських жінок та порушення прав мирних протестувальників у країні.

Масові протести в Ірані почались після смерті 22-річної дівчини. 16 вересня 2022 року 22-річна Махса Аміні померла в одній із лікарень Тегерана невдовзі після того, як була затримана поліцією через неналежне носіння хіджабу. Поліція Ірану повідомила, що в дівчини стався серцевий напад, проте її родичі заперечили, що вона не мала ніяких захворювань серця. За даними ЗМІ, Аміні побили у фургоні для затриманих, у госпіталь її нібито доставили вже з травмами голови.