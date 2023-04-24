Депутат Миколаївської обласної ради, власник компанії «ПАЕК» Юрій Кормишкін знову вийшов працювати у поле після. До цього він знаходився на лікуванні, оскільки отримав поранення внаслідок підриву трактора на міні.

Про це сам депутат повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Він також натякнув, що ситуація з підривом танку сталася у Снігурівці Миколаївської області. До цього він не озвучував таку інформацію.

— Між постійними дощами знайшли можливість вийти в поле та сіяти овочі, сьогодні не в Снігурівці. з Богом!, – написав аграрій.

Нагадаємо, що у березні 2023 року з'явилася інформація про те, що депутат Миколаївської обласної ради, власник компанії «ПАЕК» Юрій Кормишкін, перебуваючи у полі неподалік Снігурівки, отримав поранення внаслідок підриву трактора.