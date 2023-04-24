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Депутат Миколаївської обласної ради, власник компанії «ПАЕК» Юрій Кормишкін знову вийшов працювати у поле після. До цього він знаходився на лікуванні, оскільки отримав поранення внаслідок підриву трактора на міні.
Про це сам депутат повідомив на своїй сторінці у Facebook.
Він також натякнув, що ситуація з підривом танку сталася у Снігурівці Миколаївської області. До цього він не озвучував таку інформацію.
— Між постійними дощами знайшли можливість вийти в поле та сіяти овочі, сьогодні не в Снігурівці. з Богом!, – написав аграрій.
Нагадаємо, що у березні 2023 року з'явилася інформація про те, що депутат Миколаївської обласної ради, власник компанії «ПАЕК» Юрій Кормишкін, перебуваючи у полі неподалік Снігурівки, отримав поранення внаслідок підриву трактора.
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Депутат Миколаївської обласної ради, власник компанії «ПАЕК» Юрій Кормишкін знову вийшов працювати у поле після. До цього він знаходився на лікуванні, оскільки отримав поранення внаслідок підриву трактора на міні.
Про це сам депутат повідомив на своїй сторінці у Facebook.
Він також натякнув, що ситуація з підривом танку сталася у Снігурівці Миколаївської області. До цього він не озвучував таку інформацію.
— Між постійними дощами знайшли можливість вийти в поле та сіяти овочі, сьогодні не в Снігурівці. з Богом!, – написав аграрій.
Нагадаємо, що у березні 2023 року з'явилася інформація про те, що депутат Миколаївської обласної ради, власник компанії «ПАЕК» Юрій Кормишкін, перебуваючи у полі неподалік Снігурівки, отримав поранення внаслідок підриву трактора.