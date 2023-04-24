За словами очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма, іноземні партнери хочуть почати роботи з відновлення області, однак є певні обмеження щодо їхньої безпеки — вони не можуть почати роботи в зоні, що знаходиться на відстані менше 100 кілометрів від лінії фронту.

Про це Віталій Кім розповів в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що сьогодні дружні держави беруть окремі об'єкти Миколаївщини для відновлення. Однак приступити до виконання робіт іноземні партнери поки що не можуть у зв'язку з безпековою ситуацією в області.

— Також, дружні країни, зокрема Франція, Молдова, Німеччина, Казахстан теж беруть окремі великі об'єкти для відновлення.Казахстан точно визначився з об'єктом. У нас є питання щодо умов кредитування Світового банку та щодо проведення робіт у зоні 100 км від лінії фронту. Ми робимо все, щоб іноземні партнери могли у нас працювати, І вони хочуть, але є обмеження щодо безпеки, – підкреслив Віталій Кім.

Він також додав, що крім п'яти пілотних проектів з відновлення Миколаївщини, область подала ще 10 нових до Державної агенції з відновлення україни.

Нагадаємо, міжнародна команда експертів у рамках проєкту #UN4Mykolaiv, який реалізується під егідою Європейської економічної комісії ООН, розробляє п’ять пілотних проєктів для Миколаєва.