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Армія РФ вдарила по трьох пустих об'єктах, де дислокувалися їхні солдати під час окупації Снігурівки.
Про це в ефірі телемарафону розповів начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
За його словами, в пошуках логістичних шляхів української армії, ворог б'є по своїх же колишніх позиціях, в надії, що там сьогодні розміщуються ЗСУ.
— Вони вдарили по трьох об'єктах Снігурівки. І це три об'єкти де стояли російські війська. Тобто у них немає розвідки, вони не бачать, що там відбувається. Тому вони вдарили там, де самі знаходилися під час окупації, роблячи висновок, що там може хтось розміщуватися, а там було три пусті будівлі, – розповів Віталій Кім.
Нагадаємо, на Великдень окупанти випустили по Снігурівській громаді 12 ракет С-300: загинуло двоє підлітків.
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Наукові інновації чи корупційний бізнес? Як Закон №7588 ліквідує тіньові схемиАртем Чорноморов
Армія РФ вдарила по трьох пустих об'єктах, де дислокувалися їхні солдати під час окупації Снігурівки.
Про це в ефірі телемарафону розповів начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
За його словами, в пошуках логістичних шляхів української армії, ворог б'є по своїх же колишніх позиціях, в надії, що там сьогодні розміщуються ЗСУ.
— Вони вдарили по трьох об'єктах Снігурівки. І це три об'єкти де стояли російські війська. Тобто у них немає розвідки, вони не бачать, що там відбувається. Тому вони вдарили там, де самі знаходилися під час окупації, роблячи висновок, що там може хтось розміщуватися, а там було три пусті будівлі, – розповів Віталій Кім.
Нагадаємо, на Великдень окупанти випустили по Снігурівській громаді 12 ракет С-300: загинуло двоє підлітків.